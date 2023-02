El mensaje de Esther Doña a Santiago Pedraz tras confirmase su relación con Elena Hormigos: "Que siga su camino"

Siete meses después de romper su noviazgo y su compromiso matrimonial, Esther Doña está feliz y centrada en sus proyectos profesionales, dejando ver que ha pasado página y ya no piensa en Santiago Pedraz.

Por su parte, el juez ha recuperado la ilusión en el amor. Tal y como confirmó la revista Semana, mantiene una relación con Elena Hormigos, una abogada de 38 años con la que se ha dejado ver muy cariñoso por las calles de Madrid.

Con motivo de la gala Top 100 Mujeres Líderes de España, Esther Doña acudió al evento y ofreció algunas declaraciones a la prensa, entre las que lanza un mensaje a su expareja.

Si hace una semana malagueña aseguró en Y ahora Sonsoles que "ninguna mujer tiene futuro con el juez", en este evento apunta que no sabe nada de él y que le desea lo mejor, algo que siempre ha hecho. "Que sea muy feliz, que siga su camino y yo el mío", alega.

Asimismo, comenta que ella, ahora mismo, no está pensando en rehacer su vida amorosa, pero sí comparte un deseo para el futuro: "Tengo instinto maternal y me gustaría ser madre, pero todavía no se han dado la circunstancias. Si en algún momento sucediera, fenomenal, pero en este momento estoy más centrada en mis temas profesionales".

Aprovechando esta intervención, a la viuda de Carlos Falcó también le preguntan sobre si está invitada a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. "No lo sé, ya lo contaré, pero me alegro muchísimo por ella. La he apoyado desde el primer momento y me encanta que esté viviendo esta experiencia, su momento", se limita a decir.

Esther añade que le hace "muchísima ilusión" que el enlace entre la marquesa de Griñón y el empresario se celebre en el palacio de El Rincón, puesto que fue su hogar durante muchos años.