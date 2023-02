No te dejes llevar: estos son los tres errores emocionales más comunes a la hora de vender una vivienda

A la hora de vender una vivienda pueden surgir ciertos inconvenientes motivados por la situación del mercado inmobiliario, por los precios o, como actualmente, por el contexto inflacionista y la subida de los tipos de interés oficiales por parte de los bancos centrales. No obstante, no solo los factores externos pueden influir en la venta de un inmueble. "Toda venta es emocional, incluso si se trata de una vivienda. Y es que una casa es mucho más que una construcción, y dichas emociones pueden echar a perder la venta si el propietario no sabe gestionarlas", detallan los expertos del comparador financiero HelpMyCash.

Por ello, consideran que en un momento como el actual, en el que las compraventas empiezan a contraerse, es de especial importancia "redoblar los esfuerzos para que la venta de la vivienda llegue a buen puerto y el punto de partida es evitar los errores emocionales más frecuentes".

Creer que vale más por el valor emocional

Uno de los principales errores es "sobrevalorar la propiedad". El precio de un inmueble está determinado por factores como su ubicación, superficie, distribución, así como por la demanda en el mercado por la zona en la que se encuentra, entre otros. No obstante, "es habitual que los propietarios atribuyan a su vivienda un valor emocional y consideren, en consecuencia, que su precio es superior que el que dicta el mercado", indican los expertos.

Por ello, aconsejan siempre tener en cuenta más de una valoración para la tasación de la vivienda y analizar los precios del resto de viviendas que se encuentran próximas. "La raíz del valor emocional son, justamente, los recuerdos. Es bastante difícil desvincular el inmueble de su historia, más si es la propiedad donde crecieron los niños o si es la primera vivienda que se compró una persona al iniciar su vida adulta", indica Paula Eseiza, experta inmobiliaria en HelpMyCash.com. Sin embargo, es necesario minimizar ese componente emocional, porque "la venta puede demorarse mucho más de lo esperado y la presión de las prisas podría obligar a rebajar sustancialmente el precio".

Poner dificultades en la negociación

Otro error muy común entre los propietarios es resistirse a negociar la venta. "Los compradores siempre han pedido rebajas en el precio de la vivienda y, con toda seguridad, lo seguirán haciendo". Por ello, los especialistas del comparador destacan que un fallo común es interpretar estas ofertas o rebajas como una ofensa. "Aconsejamos tomar las solicitudes de rebajas como una oportunidad para negociar hasta encontrar unas condiciones de venta beneficiosas para ambas partes. De lo contrario, el propietario podría perder oportunidades valiosas".

Contrastar toda la información

El tercer error más habitual en la venta es "dejarse llevar por las apariencias, sin contrastar la información que proporciona el agente". Por esta razón, se aconseja acudir a varias inmobiliarias antes de elegir una para comparar los servicios ofrecidos.

"Un propietario no será capaz de identificar, por ejemplo, si los honorarios son caros o baratos, si no conoce cuánto cobran la mayoría de las agencias. Al comparar los servicios, puede analizarlos con perspectiva y diferenciar cuáles son las condiciones más beneficiosas", aseguran.