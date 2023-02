Jennifer Love Hewitt, de 'Entre fantasmas', criticada por verse irreconocible a sus 44 años: "Sabía que era ella por su nombre"

Jennifer Love Hewitt empezó a conocerse en los años 90, haciendo pinitos en series de Disney Channel como Kids Incorporated, y tuvo su boom a principios del siglo XXI, con la saga Sé lo que hicisteis el último verano. Sin embargo, cuando realmente se impulsó su carrera fue con la icónica serie de televisión Entre fantasmas. Pero, no es todo. La actriz es una artista todoterreno y, de hecho, combinó la interpretación con la música y, desde el 2018, forma parte del reparto de la ficción estadounidense 9-1-1.

Este 22 de febrero la intérprete celebró su 44 cumpleaños y, como motivo de este gran día, compartió en Instagram una instantánea que, lejos de recibir mensajes de felicitación, acumula numerosas críticas por parte de sus fanáticos quienes dicen no reconocer a la actriz.

La imagen, en la que se ve a Jennifer posando sin maquillaje, está acompañada de una breves palabras en la que la cantante exaltó estar "emocionada por ver lo que le espera este año".

"¡Me desperté a las 4 am y tenía 44 años! Estoy profundamente agradecida, bendecida, feliz, a veces insegura sobre el envejecimiento. Madre de tres bebés increíbles, casada con el hombre más guapo e increíble, y realmente emocionada de ver lo que este año tiene preparado para nosotros", expresó la actriz y, además, agradeció a su madre por darle la vida.

"Voy a hacer mi trabajo y mi cumpleaños será feliz más tarde. ¡Ps Atticus se levantó demasiado temprano y me cantó feliz cumpleaños! Mi corazón se derritió. Ahora vayan a tener un gran día a todos. ¡Es mi cumpleaños, debéis que hacerlo!", fueron las últimas palabras del post.

Los fanáticos de la estadounidense no tardaron el apreciar el cambio físico de ella y, de hecho, aseguraron que no eran capaces de reconocerla. "Vi esta foto en un artículo y pensé que se habían equivocado porque no creía que fuera JLH, ni siquiera veía el parecido. Vine a Instagram para verificar dos veces y estoy sorprendido", "Estoy muy confundido. Ni en un millón de años te reconocería. ¡¿No puedo ser el único que piensa esto?!" o "Tal vez sin maquillaje, pero esta no es la cara del amor de Jennifer Hewitt que vi en la televisión en los años 90 y 2000. No reconozco esta versión en absoluto. Solo por nombre", son algunos de los comentarios.

Tanto es así, que algunos de sus seguidores afirmaron que la intérprete se había realizado retoques estéticos. "Te ves tan diferente…demasiada cirugía plástica para alguien tan joven…cirugía de nariz, levantamiento de labios y ojos hechos básicamente un estiramiento facial antes de los 44 años, deja de enviar el mensaje equivocado a las mujeres jóvenes…", o "No estás envejeciendo con gracia cuando no tienes la cara con la que naciste. Parece una persona completamente nueva y si tu nombre no estuviera adjunto, no habría sabido quién eras", son algunas de las opiniones de los internautas.