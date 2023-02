El cantante R. Kelly, condenado a 20 años de prisión por pornografía infantil

El cantante R. Kelly ha sido condenado este jueves en un tribunal de Chicago a 20 años de prisión por pornografía. El artista de R&B había sido declarado culpable el pasado mes de septiembre de varios cargos de posesión de pornografía infantil y abuso sexual de menores, después de que en junio fuera condenado a 30 años de cárcel por crimen organizado y abuso y tráfico sexual, por ello ya se encontraba en prisión en Nueva York.

Sin embargo, esta sentencia viene de un caso distinto al que había sido juzgado por un tribunal federal neoyorquino. La sentencia no se añadirá a la anterior, pues el juez Harry Leinenweber ha exigido que cumpliera solo un año más de prisión tras contemplar su condena de 30 años.

Durante el juicio se mostraron vídeos musicales en los que Kelly, cuyo nombre real es Robert Sylvester Kelly, aparecía abusando sexualmente de niñas. Una de ellas, por ejemplo, solamente tenía 14 años.-

El autor de I believe I can fly fue absuelto de los cargos de obstrucción a la justicia y se le acusó de alterar un juicio anterior por pornografía infantil en 2008. Fue declarado inocente tras amenazar a una víctima para no testificar.

La familia del R. Kelly ha optado por la apelación y que "salga libre" al considerar que "todo el mundo sabe que es inocente", en palabras de su tía, Anamarie Preston.

En este tiempo Kelly estaba bajo vigilancia suicida en una prisión de Nueva York por su propio beneficio, después de que fuera declarado culpable en un proceso que se prolongó seis semanas y en el que decenas de personas testificaron en su contra.