José Antonio Canales Rivera ha asistido a Sálvame un día después de que el programa de Mediaset emitiera unas imágenes que lo envolvían en una pelea durante los carnavales de Cádiz. El torero ha justificado y explicado los hechos.

"Hay muchos días de Carnaval y mi Cádiz no se merece salir por esto en los medios", ha declarado, en un primer momento, el diestro. Y es que el programa ha vuelto a conectar con su reportero en Cádiz, por segundo día consecutivo, que ha recopilado nuevos testimonios sobre lo sucedido.

José Antonio León ha dado desde la ciudad andaluza nuevos detalles de lo ocurrido, apodado como 'Operación hostión': "Aquí no dicen que se increpe a su madre Teresa". Y es que dos nuevos testimonios han relatado sus versiones de los hechos.

"En ningún momento Canales fue el que empezó la pelea. Él se puso agresivo, pero es que el otro lo estaba provocando echándole más tierra encima para que él se sofocara. Su madre lo que intentaba es que no entrara en la provocación", ha declarado el primer testimonio anónimo.

Por su parte, la segunda fuente ha insistido en su estado: "Canales era fuego, no lo he visto yo nunca así. Estábamos cogiéndole, echándolo para allá y fue un mal trago. Era un toro de Miura". Tras las declaraciones, el torero ha aprovechado la tertulia de Telecinco para defenderse.

"Lo primero que quiero decir es que ayer incluso se llegó a decir que mis hijos estaban allí y no es verdad. El episodio que vemos en el vídeo me parece vergonzoso y bochornoso por mi parte, por la actitud que mantengo", ha manifestado Canales Rivera.

"Te voy a decir más, con razón o sin ella: no me identifico en absoluto", ha insistido. "No es que yo sea más bueno o más malo que los demás, pero creo que los motivos son suficientes como para defenderme o salir corriendo, pero por los motivos que sea no me da miedo o pavor. Todo esto lo que me da es vergüenza", ha declarado.

"Debí mantener una postura más paciente como suelo hacer. Sobre lo que oí, vuelvo a decir que no tiene ningún tipo de justificación", ha expresado sobre el motivo. "Me dijeron cosas, pero no tuve la paciencia que suelo tener", ha explicado. "Cuando se llega a esa situación es cuando el respeto se pierde mutuamente", ha contado.

Además, ha pedido disculpas a las personas que se han podido molestar con su comportamiento: "Mi intención es no hacerle nunca daño a nadie". Por otro lado, se ha negado a dar más detalles de lo ocurrido. "Mi madre está enfadada", ha añadido.