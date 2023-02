La posible indirecta de Alicia Senovilla a Belén Esteban: "La sonrisa es el mejor amuleto contra las malas vibras"

En la tarde del pasado martes, Belén Esteban mostró su enfado con Alicia Senovilla cuando María Patiño apuntó que la presentadora se considera su "salvadora".

Así pues, la 'Princesa del pueblo' respondió a la que fuera conductora de ¿Dónde estás corazón?. "A Belén Esteban nadie la ha salvado, Belén Esteban se salvó ella hace once años ¿Vale? Me salvo yo misma", aseguró.

Ambas trabajaron juntas cuando la de Paracuellos inició su carrera en televisión, pero con ello, Belén quiere dejar claro que esto no significa que Senovilla fuera su descubridora.

"Alicia, no te voy a dar ni media. [...] Habla lo que quieras, di lo que quieras, a mí hay una productora que me contrata y tú eras la presentadora del programa. Yo entré como colaboradora, lo he dicho muy pocas veces, pero a mí se me contrata por mediación de una persona a la que queremos mucho, Chelo Montesinos", prosiguió Belén con su discurso.

Ante estas declaraciones, ha sido la propia Alicia Senovilla quien parece haber respondido a la colaboradora de Sálvame. "La sonrisa es el mejor amuleto contra las malas vibras" es el mensaje que escribe en su última publicación de Instagram.

Una imagen donde posa con un brazo apoyando en una barandilla y con un gesto muy sonriente, tal y como apunta en la frase. Aunque no cite directamente a Belén Esteban, todo apuntaría que es una indirecta hacia ella.

"En estos tiempos donde se discute por todo, la gente que te hace reír vale el doble", "Así se habla", "La tuya es preciosa porque es sincera", son algunos de los comentarios que sus seguidores le han dejado en la publicación, quienes parece que sí han captado el trasfondo del mensaje.