'Sálvame' emite imágenes de Canales Rivera envuelto en una acalorada pelea durante los carnavales de Cádiz

Sálvame ha comenzado la emisión de este miércoles con las imágenes de José Antonio Canales Rivera envuelto en una acalorada pelea. Los hechos habrían ocurrido durante los carnavales de Cádiz.

Hace unos días, el diestro aseguraba en la tertulia de Telecinco que tenía "una parte fea" que intentaba no sacar. Sin embargo, el lunes 20 de febrero sufrió un ataque de ira. "Estaba con su hermano y su madre en un bar durante los carnavales", ha relatado el testigo para el programa del corazón.

Según el testimonio anónimo, la razón de la pelea sería un amigo de Canales, quien le habría faltado al respeto a su madre, Teresa Rivera. Y precisamente ella sería la que habría intentado calmar a su hijo, según recogen las imágenes. "Se liaron allí", ha relatado la fuente.

"Empezó dentro y acabó fuera", ha asegurado el testigo. Por su parte, el programa también ha hablado con la dueña, que ha confirmado la pelea. "Yo en el momento estoy trabajando, veo bronca y el instinto me dice: 'Saca a la gente de aquí porque se va a liar'", ha declarado.

"Yo me fui a Canales para sacarlo para afuera, me revoleó, me tiró para fuera y me caí de culo", ha relatado la dueña del establecimiento donde ocurrieron los hechos. Según ha podido saber Jorge Javier Vázquez, "Canales ha sido denunciado".