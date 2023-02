Terelu Campos y Pipi Estrada llevan años sin hablarse, pues su ruptura en 2005 fue muy tormentosa. Sin embargo, la hija de María Teresa Campos ha vuelto a enviar un mensaje a su expareja, y ha sido para darle la enhorabuena a su hijo, Borja Estrada, tras ganar la segunda edición de Pesadilla en el Paraíso.

"No tiene la culpa de nada de lo que haya hecho su padre", fue lo que declaró la presentadora en Sálvame para mostrar su apoyo a Borja en el reality. Y después le hicieron llegar estas palabras al propio concursante, que también le profesó su cariño a la que fue pareja de su padre.

Desgraciadamente, tras su victoria, ella no tenía ningún número con el que ponerse en contacto con él, pero no quiso desaprovechar la oportunidad de felicitarle. Y, para ello, dejó a un lado sus diferencias y le escribió a Pipi Estrada.

Así lo confesó este lunes Terelu Campos en Sálvame cuando, después de 18 años sin verse, volvió a reencontrarse con Borja, que acudió como invitado al programa.

"Venga usted aquí, ganador", le dijo la presentadora al verle. "Tengo que decir una cosa: ¿sabes que me emocioné? Te lo prometo", confesó ella. "Me conociste muy pequeñín y hacía mucho que no me veías", le respondió él y le aseguró que su madre, Teresa Viera, se emocionó al escucharla: "Se puso a llorar con lo que dijiste".

Recorriendo los pasillos de Mediaset de camino a plató, Borja Estrada también contó que su padre había recibido un mensaje incluso de Terelu por su victoria. "¡Tío, me ha escrito hasta Terelu!", le dijo Pipi a su hijo y, en ese momento, la presentadora contó qué le había enviado: "Le he escrito 'en esta ocasión merecía la pena darte la enhorabuena porque Borja se merecía ganar por sí mismo'".