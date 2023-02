Borja Estrada, hijo de Pipi, gana 'Pesadilla en el paraíso'

Borja Estrada es el ganador de Pesadilla en el paraíso 2. El hijo de Pipi Estrada, que se juró la victoria final con Tania Déniz, convenció al 58% de los espectadores para llevarse esta segunda edición del reality de Telecinco.

"La audiencia, con sus votos a través de la app gratuita de Mitele, ha decidido que por un 58 por ciento de los votos, el concursante que gana esta segunda edición de Pesadilla en el paraíso sea Borja", proclamó Carlos Sobera.

El joven estuvo arropado en la gran final por sus padres, Teresa Viera y Pipi Estrada. El periodista deportivo, que celebró con él la victoria en plató, le dio una sorpresa antes de saber que era el ganador.

"Quiero darte las gracias porque me has liberado. Te quiero dar las gracias porque no me ha costado defenderte, lo has hecho todo tú. Esto que has sembrado sé que te va a venir muy bien", le dijo a su hijo. Además, aprovechó para dedicarle unas bonitas palabras a su exmujer y madre de Borja. "Gracias por haberme dado un hijo tan grande. Gracias, Teresa".

BORJA ESTRADA SE CONVIERTE EN EL GANADOR DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE #PESADILLAENELPARAÍSO 👨‍🌾🥇



👨‍🌾 #PesadillaParaísoFinal

🔵 https://t.co/XoOEwFK3se pic.twitter.com/jm51pBwmQw — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) February 20, 2023

Además, el ganador pudo ver cómo Terelu, expareja de su padre, también le había defendido estos meses. "Yo no culpo a Borja de nada de lo que haya hecho su padre. Borja conmigo siempre ha sido estupendo, y yo con él. Y al final nadie nos puede arrebatar eso", fueron las palabras que escuchó el joven de Terelu. "Qué bonito, es superguay", reaccionó Borja.