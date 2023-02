La Yaya Mari Carmen, la abuela viral de TikTok, revoluciona el plató de 'Días de tele': "Uso mucho Tinder"

Mari Carmen, la Yaya viral de TikTok, se pasó junto a su nieto, Héctor, por el plató de Días de tele. Desde que entraron en escena, el joven público del programa le acogió con gran cariño entre aplausos.

Cuenta con casi medio millón de seguidores en TikTok, donde su nieto publica videos cotidianos de ella con una gracia y un carisma espectacular. "Se hicieron famosos con un vídeo donde la Yaya obligaba a su nieto a comerse un panettone", recordó Julia Otero.

Pese a todo, ese no es el vídeo más famoso del binomio: "El TikTok que tiene 7 millones de visualizaciones es uno donde, con el boom de Shakira, le digo que las mujeres ya no lloran. Ella me respondió que las mujeres follan y facturan".

Mari Carmen protagonizó momentazos en el plató, como por ejemplo cuando le dijo a Antonio de La Torre, quien también iba como invitado, que era "más guapo de cerca".

La Yaya dejó claro que siempre ha utilizado aparatos tecnológicos. Otero quiso saber cuál era la aplicación favorita de la invitada: "Uso mucho Tinder. Soy embajadora". Al oír la respuesta, el actor le dijo que él también andaba por ahí: "A ver si nos encontramos".

No fueron todo risas. La estrella de TikTok contó cómo algunos niños y niñas le paraban por la calle: "He abrazado a niños que se me ponen a llorar porque no tienen abuelos. Esto me llena mucho".