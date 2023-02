Una 'tiktoker' que trabaja en el campo invita a Irene Montero a "echar una jornada" con ella: "Esto para mí es la igualdad"

En los últimos días, se ha viralizado el vídeo de una mujer que, al terminar de trabajar en el campo, se dirigía a Irene Montero para invitarla a "echar una jornada" para mezclarse "con los hombres" y conocer la igualdad real. La usuaria, que se hace llamar Carmelitaflow, subió a TikTok la grabación, que ya acumula más de 490.000 visitas, y ha recibido numerosos comentarios, algunos a favor y otros en contra.

"Irene Montero, corazón mío, son las 3, acabamos de salir de trabajar. Mira, las manos sucias", comienza diciendo en el vídeo, que en realidad lo publicó a mediados de enero, pero se ha hecho viral recientemente. "¡Mira, hombres! Mujeres. Esto es la igualdad entre hombres y mujeres, Irene Montero, no las historias que tú cuentas, cariño".

"Desde el campo te invito a que te vengas con nosotros a echar una jornada de trabajo y que te mezcles con los hombres, que no te van a pegar nada, son personas como nosotras", declaró, mientras de fondo se oía a una compañera hablar: "No tendrá padre, no tendrá hermano, no tendrá hijos ni na'".

"Defendemos la igualdad, pero en todos los sentidos, no lo que a ti te interesa", continuó diciendo Carmelitaflow y todos los presentes se pusieron a gritar "¡No nos representas!".

"Esto para mí es la igualdad, Irene: levantarte a las seis de la mañana, coger a tus niñas, dejarlas en casa de la abuela e irte a trabajar, cariño, y ganar el sueldo igual que lo hacen los hombres", defendió la tiktoker, quien además tuvo palabras para Shakira: "Las mujeres lloran y también facturan, pero no después de haberle dejado el novio: lloramos antes, durante y después. Y facturamos también antes, durante y después".

Después de viralizarse el vídeo, comenzaron a lloverle comentarios que le preguntaban qué le molestaba de lo que dice la ministra de Igualdad. La tiktoker argumentó que, "ahora que se peleó y se sigue peleando" la igualdad salarial, no ve bien que Irene Montero cree "bandos y guerra entre dos partes, hombre y mujer". Por ello, algunos mensajes aplaudieron sus palabras y su vídeo al grito de "¡Que vivan los hombres y también las mujeres!".

Sin embargo, otros usuarios cuestionaron sus palabras: "Los jornales en la recogida de aceituna y la vendimia, cuando yo lo hacía, eran menores para las mujeres que para los hombres. ¿Eso es igualdad?". También recibió mensajes que defendían que la política no defiende que no hay que juntarse con los hombres y mujeres ni crea ninguna guerra entre bandos.

Aun así, la mayoría de comentarios se han centrado en un detalle del vídeo: que trabaje en el campo y lleve uñas postizas largas. Por este motivo, Carmelitaflow quiso responder y aseguró que ha dado el correspondiente curso de prevención de riesgos laborales que muchos han defendido que no tiene. Además, ha sostenido que el día del vídeo estaba podando árboles con guantes y tijeras, no recogiendo fruta, que es cuando puede clavarle las uñas y echarlas a perder.