Terelu Campus confiesa que se ha reencontrado con un novio que tuvo hace 27 años: "Fue muy especial en mi vida"

Terelu Campos se ha sincerado en el blog de la revista Lecturas. En su última entrada, ha relato el reencuentro que tuvo con un viejo amor llamado Juan, a quien conoció en 1996. Todo sucedió el icónico día de San Valentín durante una comida en el restaurante Augusto Figueroa en Madrid.

Para la colaboradora de Sálvame, el día de los enamorados es una fecha a la que ella no le otorga significado. Sin embargo, este año su amiga Paloma y su pareja sorprendieron a la televisiva con una invitación para que, tanto ella como su hija, le acompañaran a comer. Lo que no se esperaba la malagueña era que ese hecho le llevaría a recordar una historia de amor de hace 27 años.

Alejandra Rubio y su madre aceptaron la invitación y se trasladaron a la calle Augusto Figueroa. En mitad de la comida, la hija de María Teresa Campos decidió salir a fumarse un cigarro y, justo en ese momento, sucedió lo que menos esperaba: vio a Juan.

#Blog @terelu_campos: "Me he reencontrado con un novio que tuve hace 27 años en Nueva York"https://t.co/0KHxAOYFO3 — Lecturas (@Lecturas) February 22, 2023

"Hace muchos años, antes de conocer al padre de mi hija, tuve una relación con un hombre asturiano llamado Juan. Le conocí en el año 1996, cuando me fui a pasar un fin de año a Nueva York con Belén Rodríguez y mi amigo Rafa Lorenzo. Aquella nochevieja fuimos a cenar a casa de Juan, que era amigo de Rafa, y después nos llevaron a la fiesta del peluquero de Cindy Crawford", expresó en el blog la colaboradora.

Para Terelu, la nochevieja de 1996 tiene mucho significado, ya que fue el día en el que surgió la chispa del amor con Juan y que, poco tiempo después, se consolidó en una relación. "En esa época, yo trabajaba con mi madre en Telecinco. Los viernes me cogía un avión hacia EE UU y regresaba a Madrid el lunes a las 7 de la mañana. Hice eso varios meses de mi vida. La ida y vuelta en avión me costaba 87.000 pesetas de las de entonces.", desveló la televisiva.

Juan fue una persona muy especial en la vida de la malagueña, tal y como ella misma ha dejado ver entre las líneas que relatan su historia. "Me descubrió un mundo en algunos aspectos que yo no conocía. Él era un hombre extremadamente liberal mientras que yo era clásica, conservadora e incluso antigua, como algunos me consideran. Me llevó a sitios a los que yo hubiera sido incapaz de ir", expuso, y añadió que a su lado aprendió "muchas cosas de la libertad desconocidas" para ella.

No obstante, aunque la química y la complicidad eran evidentes, la relación no llegó a buen puerto. "La última vez que nos vimos tuve una discusión con él en su casa, cogí mi maleta, bajé en un ascensor lleno de grafitis, me metí en un taxi y me fui al aeropuerto sola", escribió la presentadora, quien confesó que, poco después, se dio cuenta de que su historia de amor con él había sido de lo más "apasionante".

Ahora, después de 27 años, Terelu ha considerado su reencuentro como algo fortuito y "mágico". "Durante esa breve charla le presenté a Alejandra y nos intercambiamos el número de teléfono", expresó. La malagueña espera volverse a ver con Juan un día para "pasar a limpio tantas cosas" y tantos años de sus vidas.