En las últimas horas, todos los programas informativos se han hecho eco del gesto de la portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, al apartar la bandera de España porque "estaba muy cerca" y, de esa manera, evitaba que saliera en el plano captado por las cámaras.

Sin embargo, respecto a la bandera europea, la política aseguró no tener ningún problema con ella: "Esta no está tan cerca, me representa mucho más". Unas declaraciones que no han sentado nada bien a varios rostros de la televisión de nuestro país.

Así, El programa de Ana Rosa ha mostrado la secuencia en la que la diputada aparta la bandera y los colaboradores han comentado el suceso: "Esta señora cobra un sueldo por esa bandera. Esa bandera que ha apartado es la que le da el sueldo del acta de diputada de la sede de la soberanía nacional. Si no le gusta la bandera, muy fácil, que entregue su acta de diputada y pone una bandera de Puigdemont, una bandera pirata o la que le apetezca en su casa".

"Pero estás cobrando y representando a todos los españoles porque los 350 diputados no representan a Puigdemont, sino a los españoles, si no te gusta, en vez de el numerito circense para mandar un mensaje electoral para las elecciones de mayo a los ultramontanos de Junts que se vaya a su casa y sea coherente", ha agregado el colaborador.

Por su parte, Ana Rosa Quintana tampoco se ha mantenido callada: "Es una maleducada. Tiene derecho a ser independentista, pero es como si alguien viene a Telecinco a mover las cámaras. La bandera de España es mía y la de Europa también, y usted señora no toca mis cosas porque yo no toco las suyas".

Arrimadas recoloca la bandera de España

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, recolocó este martes la bandera de España en la sala de prensa del Congreso de los Diputados antes de comparecer ante los medios de comunicación después que, previamente, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, apartara la bandera de España del atril para que no apareciera en la señal de televisión, dejando solo la bandera de la Unión Europea porque le "representa mucho más".