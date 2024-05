Ione Belarra: "El PSOE ha tirado la toalla esta legislatura"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (Pamplona, 1987) recibe a 20minutos en su despacho del Congreso de los Diputados en uno de los pocos ratos libres que tiene en mitad de una campaña electoral, la de las elecciones europeas, en las que el partido morado se juega el todo por el todo. Podemos lleva meses esforzándose para recuperar espacio tras su abrupta ruptura con Sumar, y Belarra se muestra muy crítica con un Gobierno que, asegura, "ha perdido la capacidad de transformación".

Ustedes, junto a casi todo el resto de socios del PSOE, provocaron que hace unos días Pedro Sánchez tuviera que retirar su reforma de la ley del suelo. ¿El Gobierno sigue teniendo una mayoría que lo sustente?La caída de la ley del suelo es un síntoma de que el Gobierno no gobierna, no consigue armar la mayoría suficiente para sacar adelante ni una sola medida. Desde el momento en el que se le quitó el motor Podemos al Gobierno de coalición, el PSOE manda y está enormemente cómodo, pero ha perdido la capacidad de transformación.

¿Cree que la legislatura durará los cuatro años?Soy muy escéptica. Echar a Podemos del Gobierno fue un error, porque Podemos no solo fijaba el rumbo y conseguía llevar adelante las transformaciones, sino que también amalgamaba la mayoría plurinacional y progresista que permitió todos los avances en la pasada legislatura.

Han sido muy críticos con Sánchez por no haber puesto en marcha ninguna medida tras anunciar que seguiría en la Moncloa. ¿Qué les parece prioritario?El presidente hizo un diagnóstico correcto de los problemas estructurales de nuestra democracia, pero no ha ofrecido ninguna solución. Y Podemos asume las tareas de transformación en primera persona, sabiendo que el PSOE ha tirado la toalla. Hay que poner en marcha una ley de lucha contra la desinformación, y tenemos que abordar el problema que tenemos con el Consejo General de Poder Judicial, que lleva cinco años sin renovarse sirviendo a los intereses de las élites económicas y del PP.

El martes pasado se aprobó el reconocimiento de Palestina como Estado. Aunque a ustedes les parezca insuficiente, ¿cree que el Gobierno está dando pasos?A mí me parece muy significativo que, el día que el Gobierno reconoce el Estado palestino en medio de una campaña electoral, el presidente sea incapaz de pronunciarla palabra genocidio. Me parece que eso evidencia que el PSOE está buscando votos, más que intentando pararle los pies a [el primer ministro israelí, Benjamin] Netanyahu. Si realmente hubieran querido tomar medidas concretas que contribuyeran a incrementar la presión política sobre el Estado de Israel, habrían cortado relaciones diplomáticas y habríamos dejado de comprar y de vender armas a Israel.

El Gobierno asegura que esa compraventa de armas con Israel ya no se produce.El Gobierno ha mentido en reiteradas ocasiones, y no nos informa de cuántas transferencias de armas hay autorizadas desde antes del 7 de octubre y se siguen ejecutando. En el año 2023 España compró armas por valor de 300 millones de euros a Israel: 300 millones de euros de los españoles para financiar un genocidio. Y es muy probable que España sea país de tránsito de munición y armamento para Israel, pero el Gobierno no está haciendo absolutamente nada para investigar cuántos barcos con esa carga están pasando por las aguas de España.