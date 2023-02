Violeta Mangriñán recibe una oferta por la compra de su nueva casa: "Quizá es una señal"

A principios de año, Violeta Mangriñán hizo las maletas, metió sus pertenencias en cajas y realizó la mudanza de sus sueños. La influencer se marchaba de Madrid para comenzar una nueva etapa en 'Villa Favioleta', la casa en la que llevaba trabajando dos años.

En ella vive con su pareja, Fabio Colloricchio, su hija Gala y su perra Canela. Aún le quedan unos cuantos detalles por poner, entre ellos, el gas -algo que llevan esperando desde que se instalaron en la vivienda-, pero parece que a la que fuera concursante de Supervivientes le están surgiendo varias dudas respecto a su casa.

"Activad sonido" apunta a sus seguidores en una historia de Instagram. Después de explicar los motivos por lo que lleva varios días sin publicar tanto contenido en las redes, la valenciana lanza la bomba: "Se me ha presentado una oferta muy suculenta por la compra de esta casa".

Aunque no tenga que tomar la decisión ya, pues tal y como explica en el comunicado, "sería para dentro de un poco más de medio año", Violeta Mangriñán ya ha empezado a pedir opiniones sobre qué hacer al respecto.

"Una parte de mi cabeza dice 'Violeta, tú eres fiel al todo pasa por algo', quizá es una señal. Otra parte dice: 'Después de dos años de palizón, te acabas de mudar y la has dejado preciosa, no seas tonta y disfrútala'", son varios de los pensamientos que rondan en su mente.

Violeta Mangriñán comparte sus pensamientos sobre la decisión de vender su casa. INSTAGRAM

"¿Y si no se vuelve a presentar esta oferta?" "Si esa oferta se ha presentado ahora, imagínate en unos años" son otras de las cuestiones que se replantea la valenciana.

Su madre le ha dicho que no la venda, su padre, que sí. Su hermana no se posiciona y la opinión de Fabio es que haga lo que sienta. "¿Conclusión? Me quedo igual de confusa que antes de hablar con ellos", es a la reflexión que llega Violeta.

Violeta Mangriñán pregunta a su familia qué hacer con la oferta de su casa. INSTAGRAM

Asimismo, si la vendiese, la que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa comenta que "tendría que encontrar algo antes de octubre", para realizar otra mudanza y dejar la vivienda vacía.

"En fin, ya os machacaré el cerebro con este tema otro día, me voy a seguir meditando sobre esta y otras cuestiones mientras juego con Galita", concluye acerca de esta noticia, que ya ha sido comentada por sus seguidores por el simple hecho que también ha apuntado ella en sus reflexiones: se acaba de mudar después de tanto tiempo esperándolo.