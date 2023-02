La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha anunciado este miércoles que propondrá a los agentes sociales e institucionales que el 8 de marzo de 2024 sea una de las fiestas laborables, para que "el Día de la Mujer sea el día que se atraviesen todas las causas de la igualdad para todos los sectores y todas las personas".

Mendia ha dado a conocer esta iniciativa durante la apertura de la Jornada sobre "El papel de la Inspección de Trabajo en la igualdad retributiva", organizada por el Departamento con motivo del Día Europeo de la Igualdad Salarial, en la Fundación San Prudencio de Vitoria-Gasteiz.

Según ha informado el departamento, la propuesta se incluirá en el procedimiento habitual de consultas por el que la Dirección de Trabajo del Gobierno vasco establece el calendario laboral anual que, a las diez fechas señaladas por el Gobierno central, añade dos de carácter autonómico para que las dos restantes sean completadas por las Diputaciones y los ayuntamientos, según sus festividades locales.

Asimismo, ha recordado que la aprobación definitiva del calendario laboral corresponde al Consejo de Gobierno Vasco y se realiza en el primer semestre.

Durante su intervención, Mendia ha afirmado que se trata de "un paso más en los esfuerzos de sensibilización para acotar todas las formas de desigualdad, y muy especialmente la brecha salarial".

En este sentido, ha informado de que esa brecha se ha acortado en seis puntos en los últimos cuatro años, y ha señalado como factores "esenciales" la subida del Salario Mínimo Interprofesional un 46% en los últimos cinco años, y la extensión de los planes de igualdad, las auditorías y los registros salariales.

No obstante, ha recordado que esa brecha es todavía del 17,9%, por lo que ha ofrecido los servicios de Inspección de Trabajo para vigilar que se cumple la ley, ya que ha defendido que "no hay democracia sin plena igualdad, pero no hay competitividad para quienes no inviertan en salarios, formación, salud laboral e igualdad".

Inspecciones de trabajo

"Que las mujeres, también los hombres, las empresas y los sindicatos comprometidos, sepan que la Inspección de Trabajo es una aliada en esa causa de la igualdad", ha añadido.

La consejera de Trabajo ha defendido que la Inspección "es la herramienta para vigilar el cumplimiento de los derechos y de las normas laborales, y muy específicamente las que puedan, aunque sea de forma indirecta, discriminar por razón de género".

"Cuando las normas no se cumplen, cuentan con la Inspección, y mi Departamento va a reforzar este servicio público puesto a su disposición, a disposición de la igualdad", ha insistido.

Por último, ha avanzado que, junto a los programas que incentivan la contratación de mujeres en sectores masculinizados y mejor pagados, quiere diseñar una estrategia de inclusión de hombres en sectores feminizados, para que "en el futuro se hable de igualdad de oportunidades y condiciones laborales", cuestión que se abordará en el II Congreso Vasco de Brecha Salarial que se celebrará el próximo mes de junio.