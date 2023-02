El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha calificado de "mafia" a la Iglesia Católica y la acusó de ser antidemocrática por no permitir que los católicos elijan por voto directo al Papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes.

Durante un acto oficial realizado este martes, en el que rindió honores al héroe nicaragüense Augusto C. Sandino (1895-1934), el mandatario ha dicho que Jesucristo resucitó en los pueblos y "no por el ejemplo que puedan dar los curas, los obispos, los cardenales, y los papas, que son una mafia".

"Miren los crímenes que han cometido. ¡Cuántos crímenes han cometido y siguen saliendo crímenes todos los días y los están juzgando!. Crímenes que cometen por tener regulaciones absurdas", lanzó Ortega en su discurso ofrecido desde la Avenida de Bolívar a Chávez, en Managua.

El dirigente sandinista acusó a los líderes de la Iglesia Católica de cometer "crímenes en el campo financiero" y aseguró que "allí tienen un proceso ahorita en el Vaticano, por como han malversado millones, porque han manejado millones ellos siempre".

"No respeto ni a reyes ni a papas"

Asimismo, Ortega dijo que no respeta "ni a los reyes ni a los papas" y tampoco a los obispos nicaragüenses.

"¿Qué respeto le puedo tener a los obispos que he conocido en Nicaragua, si eran somocistas?. Era un niño cuando pasó el funeral de (Anastasio) Somoza (García, en 1956) y los obispos enterraron a Somoza como príncipe de la Iglesia, es decir como si era un cardenal de la iglesia Católica", reprochó.

Luego cuestionó el método de elección del Papa: "¿Quien elige al Papa?, ¿cuántos votos consigue el Papa entre el pueblo cristiano?".

"Si vamos a hablar de democracia (...), el pueblo debería elegir en primer lugar a los curas del pueblo, luego a los obispos, a los cardenales, y tendría que haber una votación en el pueblo católico en todas partes para que se elija también al Papa por voto directo del pueblo", ha indicado.

"¡Qué sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada en el Vaticano!", ha enfatizado.

El socialismo es cristianismo

Ortega ha sostenido que Jesucristo fue su inspiración para ser revolucionario y elogió que el hijo de Dios "no se anduvo vistiendo como se visten los obispos, mucho menos como los cardenales o el Papa, ni viviendo en mansiones como viven los cardenales y el Papa".

"Dicen que yo soy comunista, y esto lo he dicho en otras ocasiones cuando me han preguntado: yo soy revolucionario gracias a Cristo. Por Cristo me hice revolucionario y luego como revolucionario conocí a Marx, Engels", ha indicado.

Ha insistido que a "Cristo es al que llevo siempre en mi corazón" y que el socialismo, que dijo promueve su Gobierno, "es el cristianismo y eso es lo que defienden los nicaragüenses y el Frente Sandinista de Liberación Nacional".

El pasado 12 de febrero, el papa Francisco lamentó la condena a cárcel del obispo crítico con el Gobierno de Nicaragua, monseñor Rolando Álvarez, y animó a los responsables políticos a la "búsqueda sincera" de la paz en ese país.

"Las noticias que llegan desde Nicaragua me han dolido no poco, y no pudo no recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Alvarez, a quien quiero mucho, condenado a 26 años de cárcel y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos", dijo el pontífice tras el Ángelus dominical de ese día.

El obispo Álvarez, muy crítico con el Gobierno de Ortega, fue condenado el pasado 10 de febrero a 26 años y 4 de meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados "traición a la patria", en medio de la crisis que vive el país, y tras negarse a ser desterrado a Estados Unidos.