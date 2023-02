Después de meses hablando a través de conexiones con Juan, el exlegionario español luchando en Ucrania, Todo es mentira ha recibido con los brazos abiertos al soldado, quien ha vuelto a su país. El soldado ha relatado los duros meses que ha vivido, ya desde el plató.

El encuentro entre el presentador y el tirador de precisión en plató ha sido muy emotivo, después de muchas conversaciones a través de la pantalla. "Necesitabas un abrazo, y yo te lo voy a dar", le recibía Mejide.

"Sé que estoy en España, pero mi mente aún no ha venido", ha explicado Juan. En cuanto a por qué ha vuelto, el español ha sido claro: "Creo que me han hecho una encerrona". "No paraban de repetirme que tenía que volver, que había hecho más que los propios ucranianos, pero yo he ido a ayudarles", ha explicado.

El soldado ha revelado que quería llevarle un regalo a Mejide, una firma o una videollamada con Volodímir Zelenski. "Mi regalo es que hayas vuelto", ha expresado. El propio presidente le expresó su cariño: "Me dijo que me iba a echar de menos". Y es que el tirador fue enviado finalmente a España.

"El presidente quería que volviera vivo con honores y que contara todo lo que está pasando allí", ha explicado en el programa de Cuatro. "No voy a contarlo todo, porque hay cosas que no son éticas y no tienen para mí sentido", ha contado. Pese a este aviso, ha relatado en el espacio algunas situaciones muy dramáticas, como el descubrimiento de 200 personas en un sótano encerradas desde hacía dos meses.

Juan ha vuelto a España con varias lesiones, la más grave en la pierna. "Mi superior me confesó que habían encargado una foto mía de homenaje porque cuando caí y estuve en coma en el hospital le dijeron que no saldría", ha contado. "Estoy vivo y aún me queda", ha expresado, emocionado.

El exlegionario fue nombrado por Zelenski como Héroe de Ucrania, y ha mostrado las medallas. Sin embargo, ha expresado que un 'gracias' le hace más ilusión. "Lo primero que hice cuando llegué fue comprarme unos donuts", ha contado en clave de humor. "Ha sido un año con ellos y me ha costado mucho venirme", se ha sincerado.

"A mí Dios no me ha ayudado, ni a la gente de ucrania, ni Turquía, ni Siria", ha mostrado, crítico. Y es que el conflicto continúa en un punto grave. En cuanto a lo que va a hacer Juan ya en España, el tirador ha expresado: "Primero voy a buscar ayuda. Lo segundo, me ha llamado la Complutense de Madrid, una televisión en Londres, incluso el ejército para ir a Burgos para instruir a ucranianos. Todo lo que sea ayudar, ayudo".

"Quiero morirme sabiendo que he sido útil en este planeta", ha manifestado. "En Ucrania salvo a gente y me intenta matar a mí", ha remarcado Juan. Por su parte, Risto Mejide ha mostrado su emoción, y ha explicado que ha relativizado sus problemas con el seguimiento del exlegionario en Ucrania.