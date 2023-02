Juan, el exlegionario español que ha luchado en Ucrania, ha sido una de las fuentes principales de Todo es mentira para conocer de cerca el conflicto bélico. Después de una última conexión con el programa en la que se vivió una dura conversación del soldado y Risto Mejide, el tirador de precisión ha anunciado su regreso a España.

Después de meses en el frente, sufriendo de primera mano los ataques rusos, Juan ha vuelto a hablar con el espacio de Cuatro, y ha explicado que se encuentra bien. De hecho, ha parado en Burgos para conectar con el programa después de un viaje de miles de kilómetros. "¡Ya estás en España, Juan!", ha celebrado el presentador.

"Que escuches una canción de Leticia Sabater es el mayor peligro que puedes correr aquí", ha bromeado Mejide. El exlegionario, que ha forjado una buena relación con el publicista, ha aprovechado su intervención para mandarle un tierno mensaje, precisamente sobre su madre.

"Tengo que mandarle un beso a una persona que vive en Barcelona, que tú muy bien conoces, me dijo que me pasara a tomar un potaje de ella. No he ido, pero iré a tomar un potaje de tu madre, Risto", le ha confesado el exlegionario español.

Risto Mejide ha esbozado una sonrisa y ha expresado su sorpresa: "Siempre tiene un as en la manga". En cuanto a cuándo irá al plató de Todo es mentira, Juan ha desvelado: "Mañana me verás". "Ya me he puesto nervioso y todo", ha manifestado el publicista, emocionado.