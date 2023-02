Álex Clavero: "Mola que te reconozcan por ser cómico y no por ser político"

Cada día se pone delante de los micrófonos de Rock FM para contar la vida pasada por su particular filtro humorístico. Ahora, Álex Clavero, el Francotirarock, también es el protagonista del monólogo-espectáculo La nueva normalidad (próxima fecha, Madrid, 25 de febrero en el Teatro Capitol) en el que transforma en humor los días, las conductas y las frases más recurrentes de la pandemia y cómo hemos cambiado después.

¿Fue difícil convertir en humor algo tan controvertido como la pandemia?Que pasen cosas extraordinarias a mí me da chicha. Lo que sí tuve claro cuando la cosa se puso de dramática es que si salíamos de esta, tenía que hacer un espectáculo de ello, escarbando para sacar todo lo bueno que hubo entre lo que no lo era. Salía la gente disfrazada a la calle, cantaban en los balcones y estuvimos tres meses encerrados. Todo eso y más había que contarlo, sacando solo lo bueno, lo que llevara a lugares divertidos, buenos y sin mal rollo.

¿El humor es una forma de contar historias?Por supuesto, de hecho me defino muchas veces como un contador de historias, Lo que hago es contar lo que lo yo veo, hago un humor muy observacional, muy costumbrista, sobre lo que nos pasa día a día. Las noticias que acontecen para mí son oro porque tengo que hacer un monólogo nuevo todos los días para la radio en el que tengo tirar de cosas que pasan. Gracias a gente como Froilán o como Piqué, pues voy tirando (risas). Cuento historias y me gusta llevarlas al límite de no saber si es ficción o realidad y cuando lo consigo es cuando más me mola.

Le da juego Froilán, ¿eh?Froilán es casi una sección mensual, por no hacerla semanal.

Se define también como autor de humor blanco, ¿eso ayuda a que el público lo reciba con más facilidad?Cuando empecé me subía al escenario sin tener nada de formación y me peleaba todo lo que podía para intentar hacer reír. Contaba chistes típicos de sexo, de drogas… y muchos de ellos no iban conmigo y claro, no resultaban creíbles y no estaba cómodo, así que me fui acercando a contar cosas en las que creo de verdad, que definen como soy. Y como me gusta el humor blanco, por ahí debe ir. Si a eso le sumamos que trabajo en una radio en horario infantil y por la mañana, he tenido que afilar más el lápiz para que sea más blanco todavía, es decir, no meterme en cosas demasiado escabrosas.

¿De qué temas trata La nueva normalidad?Va comparando la nueva normalidad con la antigua, en qué hemos cambiado, en que no, cómo ha cambiado nuestra mentalidad y nuestra forma de ser... El espectáculo parte del confinamiento en adelante y sobre cómo era el mundo antes y ahora. También se habla de esas frases que teníamos como buques insignia, tipo “vamos a ser mejores”, ese tipo de slogans que salieron en a pandemia y que los desarmo un poco, haciendo una crítica constructiva sobre si realmente estamos siendo mejores personas o si tiene sentido.

¿Un espectáculo como este se prueba mucho antes de estrenar?Aunque suene mal que yo lo diga, este espectáculo está muy bien, está curradísimo. Nunca he hecho un espectáculo tan trabajado como este. Desde que empezó la pandemia me puse a escribir mucho encerrado en casa, sobre cómo lo veía. Todas esas etapas se fueron volcando en mi manera de describir la realidad, cuando ya salíamos, cuando volvimos a caer... hasta en la playlist previa al espectáculo, cada canción está pensada para cuando tú estás entrando en teatro, y la iluminación: el. trabajo de lo que te da el éxito (risas). Si lo ves puede que no te haga reír, cosa que dudo, pero sí que vas a decir, joe, cómo se lo ha currado el blanquito este.

¿La vida es absurda y por eso da juego para el humor?La realidad supera la ficción... es así. De hecho, la prueba está en esto que ha pasado. Dime tú qué película apocalíptica tenía este guion. Si es que hasta hemos conocido lo que es un Pangolín. Se inventó a R2D2 (Star Wars) y nadie había hablado del pangolín. Que el mundo sea absurdo, a mí me viene de lujo, porque mi profesión se basa en el absurdo.

¿Cómo se apunta las ideas?Antes llevaba llevaba siempre una libreta, ahora ya es el móvil, a base de notas de voz. Tengo un grupo de Whatsapp en el que estoy yo solo y en el que continuamente estoy poniendo notas de voz. Cada vez que se me ocurre un tema, un chiste, cualquier chorrada… no lo puedo dejar pasar.

¿El miedo común de todos los humoristas es decir algo y que no se ría nadie?Los demás no sé, para mí sí, muchísimo. De hecho yo creo que me mantengo en esta profesión por amor propio y por pasarlo así de mal. Yo me subí a escenarios sin ser gracioso, no te digo que ahora lo sea mucho, pero es que antes no lo era nada. Me salía mogollón de curro y sí que había días que la cosa iba bien e incluso gané un concurso, a raíz de eso me dedico a esto... algo había conmigo, pero luego tienes que hacer la actuación de una hora y pico tú solo. Y claro, había ratos ahí arriba que el sudor te comía los poros y pensando “madre mía, madre mía, esto no levanto con nada”. Y llega un momento en el que piensas “o mejoras, o lo dejas, pero no se puede pasar este mal rato”. Y me puse a escribir mucho, a ensayar mucho delante del espejo, a ver a muchos compañeros…

​Hay cómicos que están bastante rato en silencio en el escenario, otros que tienen gags larguísimos en los que la risa es al final… pero yo no podría, yo tengo que intentar hacer reír todo el rato, cada 30 segundos más o menos.



¿El éxito de un espectáculo depende mucho del público?Depende de muchos factores pero es verdad que si desde el principio el público se ríe de cualquier chorrada que te acabas de inventar eso te anima y tiras los chistes mejor, tu gesto está mejor, tu actitud está mejor… con los años he aprendido a pelear cuando eso no pasa y piensas ¿Qué pasa, que estoy hablando en otro idioma? ¿Tengo la bragueta bajada, qué pasa aquí? Ya he actuado en muchísimos sitios donde era casi imposible hacer reír y eso te curte.

¿Cambia el público de una ciudad a otra?De una ciudad a otra no lo noto, pero quizá por zonas, sí, pero no noto mucha diferencia. De hecho, yo soy de Valladolid, que tenemos fama de ser los más secos del mundo y para mí el público allí es es exquisito.

Álex Clavero, el Francotirarock. JOSÉ GONZÁLEZ

¿Era de los que eran graciosos de niño?Siempre hubo un puntito de querer contar historias y me gustaba engordarlas de tal manera que tuvieran siempre un poco de gracia. Mirando para atrás es verdad que siempre estaba en obras de teatro… había algo que yo no sabía claro qué era y si me preguntabas con 10 años qué quería ser de mayor no te habría contestado "cómico".

Pero cuando hice aquel primer concurso sí que noto, como dice Juan Herrera, mi maestro y amigo de El Hormiguero, que me picó el bicho y me dejó el veneno dentro. Es decir, a raíz de esa primera vez que tú notas que haces reír a gente que no son tus amigos, ves que te mola eso y que se te puede dar bien.

¿Es raro cuando le preguntan a usted a qué se dedica y responde que cómico?Sí, empezando por el gestor, que cuando vas a darte de alta en autónomos te pregunta qué eres y le dices que humorista y le ves buscando el epígrafe, que de hecho creo que estoy en el de Artistas y Toreros. Creo que no hay un epígrafe para cómicos, humoristas o algo así.



En mostradores pasa mucho que te preguntan la profesión y dices cómico y levantan la vista y la vuelven a bajar como diciendo “pues no parece gracioso”. Tampoco soy yo mucho de cartelitos, no sabría decirte si soy cómico, humorista, amago de cómico o de humorista o de contador de historias o guionista…

¿Se ha metido en algún aprieto por hacer un chiste cuando no debía o sabe morderse la lengua?No, no me sé morder la lengua. De hecho, creo que no tengo cerebro, que tengo una rampa que va directamente a la boca y aunque aprendo con los años, aprendo despacio. Como se me ocurra una broma que me parece que es buena, no puedo evitarlo, estoy como sujetando los caballos y o la digo o me tengo que ir.

¿Algún ejemplo?Una vez fui a ver a Dani Rovira actuar y nos dijo a mi mujer y a mí que pasáramos después a tomar algo por el camerino. Bajamos y estaba Íker Casillas con Sara Carbonero, además de un montón de gente en el pasillo. Era la época en la que Casillas estaba muy mal con Mourinho… Había un niño y Dani y Casillas le preguntaron si le gustaba el fútbol, que si jugaba él y qué tal le iba. Y el niño les dijo que estaban mal, que se habían quedado sin portero en su equipo. Y yo, es que no lo pude evitar, dije “pues díselo a Íker, que lo mismo el año que viene lo tiene libre”. Todo el pasillo miró para atrás y se rieron, pero luego se dieron la vuelta, vieron la cara de Casillas y se hizo un silencio… (risas). Y eso que soy fan de Casillas, pero era la broma que pedía la situación y tuve que hacerlo.

Hace cada día la sección del Francotirarock en El Pirata y su banda, de Rock FM, ¿ayuda a la sección que El Pirata se asfixie de la risa cada vez?Ayuda muchísimo, lo que pasa es que como subamos el nivel va a venir el 112. Ayuda muchísimo. He estado currando en sitios en los que mientras tú haces tu sección los compañeros estaban mirando el móvil o estaban distraídos y eso es súper complicado, porque yo siempre pienso que los chistes tienen que tener unos ojos a los que lanzárselos. Alguien tiene que mirar o hacer como que te escucha por lo menos. En El pirata y su banda todos me han acogido desde el primer día y no se han cansado, no han dejado de mirarme a los ojos y a mí eso me da la vida. Y a parte, creo que les hago reír, me esfuerzo para divertirles de verdad.

¿Es difícil no quemarse o repetirse con una sección diaria?Es todo gracias a Froilán (risas) . Siempre pensé, desde el primer año, que esto se iba a agotar, que iba a ser cansino, que tendría que darle una vuelta de tuerca o cambiar algo, pero ha ido fluyendo y yo he ido aprendiendo y creo que tengo un punto cogido que que a la gente le gusta mucho, que yo me siento muy cómodo y que en el estudio estamos todos muy a gusto. Así que voy a seguir ahí. Creo que la fórmula está en que los temas sean originales, que eso es lo que a mí más me cuesta, de hecho, tiro mucho de 20Minutos para informarme, porque todas las estadísticas, todos los rankings, todas las noticias me dan la vida porque mola contar algo interesante, además de hacer el chiste dar un dato que sea verdad.

Trabajó en El Hormiguero, ¿como fue esa época? ¿Trepidante?Trepidante es una buena palabra para estar en El Hormiguero. Muchas veces lo defino como un parque de atracciones en el que curras. De repente hay un señor vestido de romano escribiendo en un ordenador, estallan dos coches en otra planta… aquella época para mí fue maravillosa porque toda la gente que había allí era supertalentosa, y estaba rodeado de personas de las que aprender muchísimo. Me empapé mucho, me divertí muchísimo y creo que le aporte bastante al programa. Salí de allí porque nacía mi hija y se me iba de las manos la vida y que no iba a poder estar al nivel que exige El Hormiguero. Estaba en la radio, tenía un show en danza, y quería dedicarme a mi hija y por eso tuve que salir de ahí con mucha pena.

Usted y JJ Vaquero, por ejemplo, son de Valladolid, ¿es una buena cantera de cómicos? ¿Hay rivalidad con los de Albacete, 'los chanantes'?En mi caso no creo que sea mejor que nadie. La verdad es que lo de Albacete es increíble y lo de Valladolid, también. Son dos focos de cómicos y es curioso como esa esa llanura y ese clima duro, frío y seco da tantos humoristas. Será que de estar pasando tanto frío había que animarse con algo, con alguna tontería, contando historias o contando chistes. Si eso sirve para poner a nuestras ciudades, que muchas veces están olvidadas, en el mapa, pues bienvenido sea.

¿Cómo se vive en lo económico lo de ser humorista? ¿Les miran raro al pedir una hipoteca?Es curioso, porque si vas al banco ya sacan ellos fotos de carteles para saber dónde y cuánto has estado actuando (risas). Es muy parecido a ser actor, es muy inestable. Un día puedes estar súper arriba y al día siguiente superabajo y viceversa. Cuando te haces autónomo la primera vez, que cuando yo lo hice era un crío y no sabía ni cómo se hacía y si estaban bien las deducciones.

​Molaría que hubiera más ayudas a los autónomos para poder emprender en algo tan efímero y poco seguro como ser cómico. Al primer bar al que fui me dieron 30 euros en la mano y me quedé pensando “esto está mal, mal, muy mal”. El humor debería ser una profesión a la que te puedes dedicar en serio. Con el tiempo se va formalizando todo, con contratos y demás, pero es muy inestable.

​Lo que me pasa a mí con el Francotirarock que es algo inusual dentro del mundo de los cómicos, tener un trabajo habitual de todos los días y por la mañana.

¿Ser gracioso tiene alguna ventaja para la vida?Sí, yo creo que a la gente le cambia un poco la cara para bien cuando sabe que te dedicas a esto. Por otro lado tiene una exigencia que es que tú cada vez que abres la boca tienes que acabar con un chiste, porque si no se van diciendo "pues le conocí y era muy soso" (risas). Pero me mola que me reconozcan por ser cómico y no por ser político, aunque lo mismo tienen ellos más chistes que yo.

¿Ha notado mucho cambio con las redes sociales? Muchos de sus vídeos se hacen virales...De hecho, una de las frases que más me dicen, es "te veo mucho por la radio". Me encanta esa frase porque es es un lo define muy bien. Cuando entré en la radio y me dijeron "de vez en cuando te grabaremos algún vídeo para redes sociales". Aquello con el paso del tiempo y el auge de las redes sociales se convirtió en grabar el vídeo todos los días y en que sea casi más importante el vídeo que la que la emisión del mismo contenido en antena. A mí me cuesta, porque soy un poco antiguo en todo esto, un poco reticente a las cosas nuevas, a las aplicaciones nuevas, redes sociales nuevas... pero esto es un un tren que no se puede parar y me tengo que adaptar como sea.