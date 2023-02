El vacile de Juan Dávila a 'El pequeño Nicolás' en uno de sus espectáculos: "Este 'show' es lo único que ha pagado en su vida"

El cómico Juan Dávila se ha popularizado en las redes sociales gracias a los vídeos que circulan sobre sus espectáculos. En los escenarios, el humorista interactúa con el público a través de bromas y comentarios. Ahora, el protagonista ha sido Francisco Nicolás Gómez García conocido como 'El pequeño Nicolás'.

Tan solo bastan un par de segundos, una buena frase y las risas de los allí presentes para que los vídeos de los shows de Juan Dávila tengan una gran repercusión en redes como Tiktok. Tanto es así, que el actor de la serie Las chicas del cable acumula casi 40 millones de 'me gusta' y casi un millón de seguidores en la red social.

En el último vídeo publicado por el comediante subía al escenario Francisco Nicolás, quien acudió al espectáculo pagando entrada. Un hecho que no ha pasado desapercibido para Juan Dávila. "No me has escrito para venir", fueron las primeras palabras, a modo de broma, que el artista dirigió al joven.

El público no tardó en reaccionar y, enseguida puso en duda que 'El pequeño Nicolás' hubiera pagado la entrada. "Es lo único que ha pagado en su vida, este show. Lo ha pagado. Este show lo ha pagado", aseguró el actor dirigiéndose al público y al joven, que estaba sentando en una silla en el escenario.

El vacile para el estudiante de Derecho apenas empezaba. Juan le preguntó que si él le había traído un regalo y 'El pequeño Nicolás' contestó que se estaba haciendo. Una declaración que el humorista no dudó en aprovechar para darle una ingeniosa respuesta. "Como tu entrada a la cárcel", remató el comediante, desatando numerosas carcajadas entre el público.