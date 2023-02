Feijóo insta a pensar si el "error" de la ley trans será "peor" que el del 'sí es sí' y Sánchez cuestiona la "credibilidad feminista" del PP

La defensa de las mujeres y de las minorías sociales han copado el segundo cara a cara del año entre el líder de la oposición y el presidente del Gobierno en el Senado. Alberto Núñez Feijóo ha instado a Pedro Sánchez a revisar la ley trans y, así, "no caer en la misma piedra" que con la ley del 'solo sí es sí', cuya rectificación está en la agenda socialista tras meses de polémica y críticas de la oposición por el más de medio millar de rebajas de condenas a agresores sexuales. El jefe del Ejecutivo ha afeado al líder del PP su discurso al cuestionar la "credibilidad feminista" de los populares.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Feijóo ha pedido a Sánchez que se plantee si el "error" que considera que se puede producir con la ley trans es "aún peor" que el que se ha cometido con la ley del 'solo sí es sí' porque afecta también a menores y adolescentes. "Deje ya de molestar a la gente de bien", ha dicho. Al término de la sesión, Feijóo explicaba a la prensa que esa gente de la que hablaba agrupa a "los médicos, profesores y juristas" en desacuerdo con la norma. Los asesores de Sánchez han insistido después en preguntar "quién es la gente de bien" según el líder del PP y han tachado la frase de "cagada".

En el rifirrafe, el dirigente popular ha afeado que el presidente cese a quienes cometieron un error de cálculo con los tamaños de los trenes en Cantabria y Asturias y no sea consecuente con la ministra de Igualdad, Irene Montero. "Si por unos trenes mal medidos dimiten dos personas, aplicando una regla de tres, ¿quién debe dimitir por la chapuza de la ley del solo sí es sí?", ha concluido Feijóo en su turno de palabra.

"No sabía que reconocer derechos a minorías fuera molestar a la gente de bien", ha replicado Sánchez entre aplausos de los suyos, tras lo cual ha cuestionado el feminismo de un PP que, según ha recordado, hace 13 años cargó contra el precursor de la ley de plazos del aborto y se refería a José Luis Rodríguez Zapatero como "carnicero".

"Ahora reconocen que Zapatero consagró los derechos a las mujeres", ha recriminado Sánchez pocos días después de que Feijóo se refiriera al aborto como un "derecho legal de la mujer, aunque no fundamental". De ahí que Sánchez haya achacado a su contrincante que "para hablar de feminismo hay que tener credibilidad feminista". En este sentido, fuentes de Moncloa han criticado el giro de Feijóo por dar "palos de ciego". "Antes la ley del 'solo sí es sí', ahora la trans... Va dando palos de ciego", critican, mientras que señalan que el Gobierno "avanza en derechos para la mayoría".

Más allá de los contraataques, el presidente no ha respondido a ninguna de las preguntas directas del jefe de la oposición. Ni la de si está de acuerdo con la ley trans en su totalidad "o está pagando un peaje más por mantenerse unos meses como presidente el Gobierno, o de si "se fía de que no hayan tropezado dos veces en la misma piedra". Así, Feijóo ha dictaminado que "España está cansada" del Gobierno y de Sánchez "porque generan problemas todas las semanas" y le ha advertido de que no puede "comprar" a los españoles "con chequera".

Sánchez, por su parte, ha hecho un repaso sobre la estabilidad de su Gobierno que tanto ha criticado el líder de la oposición. Ha presumido de las inversiones que ha hecho en sanidad y la educación públicas, a diferencia del propio Feijóo, al que ha acusado de hacer recortes en estos servicios cuando presidía la Xunta de Galicia. En esta misma línea, ha afirmado que el PP siempre que tiene que posicionarse lo hace en beneficio de una minoría "privilegiada" y "elitista" a la que sirven cuando están "en el Gobierno y también en la oposición".

De nuevo, Feijóo le ha echado en cara "dejar a España con la mayor deuda pública del país" y le ha afeado que "se atribuya" la subida del salario mínimo "cuando quienes lo suben son las empresas, mientras que el Ministerio de Hacienda se queda con una tercera parte de lo que pagan a los trabajadores".