Putin aumenta la presión sobre Occidente tras suspender el tratado START III y anunciar que está listo para "ensayar munición nuclear"

Todo estaba listo en Moscú este martes para el esperado primer discurso a la nación desde que comenzara la invasión de Ucrania del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Esta comparecencia estaba prevista para finales de 2022, pero fue retrasada para coincidir con el aniversario del conflicto. Ante una abarrotada sala que no dudaba en interrumpir al presidente para colmarle con sonoros aplauso, Putin habló durante casi dos horas. Las menciones a Occidente no se hicieron esperar y el tono acusatorio fue aumentando con el paso de los minutos. En el culmen de su discurso y como colofón final, Putin dejó de lado la retorica belicista destinada a sus acólitos para anunciar una medida que no por esperada restó sorpresa: Rusia dejaría de participar en el Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III).

Este pacto era el último firmado con Estados Unidos para la reducción de sus arsenales estratégicos y control de las armas nucleares. Putin aseguró que "todo iba muy bien con el acuerdo vigente de 2010", pero que ya era cosa del pasado y "está olvidado" porque "Estado Unidos lo abandonó". El líder ruso ha acusado a EEUU de construir un orden donde "existe solo un dueño" y donde no hay relación entre los acuerdos y las declaraciones de Occidente contra Rusia: "Nos quieren derrotar y al mismo tiempo examinar nuestras instalaciones nucleares".

El mandatario ruso ha puntualizado que no se trata de "abandonar" por completo el tratado sino de "suspender la participación". Así, ha calificado de "absurdos" los llamamientos de la OTAN para que Rusia cumpla con dicho tratado, especialmente después de que la Alianza denunciaran a principios de febrero el incumplimiento del mismo por parte de Rusia y pidieran a Moscú cumplir con sus obligaciones.

Putin ha indicado que Rusia debe estar preparada para realizar ensayos nucleares si Estados Unidos los lleva a cabo primero: "Estados Unidos está desarrollando nuevas municiones nucleares y el Ministerio de defensa ruso debe preparar las pruebas y los ensayos necesarios aquí. No vamos a ser los primeros, pero si este tipo de ensayo los tiene EEUU entonces nosotros también vamos a ensayar nuevas municiones nucleares".

Asegura que logrará "paso a paso" sus objetivos

Durante el discurso muchos fueron los mensajes destinados a insuflar optimismo en sus filas, donde el tono belicista de este último año continua igual de vigente. Putin ha asegurado que Rusia logrará "paso a paso" sus objetivos en Ucrania y que, por tanto, llegará hasta el final en el país vecino, al tiempo que calificó de "difícil" el momento que vive la nación.

"Hace un año, con el fin de proteger a las personas en nuestras tierras históricas, para garantizar la seguridad de nuestro país, para eliminar la amenaza que representa el régimen neonazi que surgió en Ucrania después del golpe de 2014, se tomó la decisión de realizar una especial operación militar", señaló el presidente. "Paso a paso, cuidadosa y consistentemente, resolveremos las tareas que afrontamos", recalcó en un discurso que no escatimó en relacionar al Gobierno ucraniano con la Alemania nazi.

A partir de 2014, sostuvo, el Donbás "luchó, defendió el derecho a vivir en su propia tierra, hablar su idioma nativo, luchó y no se rindió en las condiciones del bloqueo y los bombardeos constantes, el odio no disimulado del régimen de Kiev, y creyó y esperó a Rusia para venir a su rescate".

El jefe del Kremlin indicó que hizo "todo lo posible" para resolver el problema "por medios pacíficos" y negoció "pacientemente una salida pacífica". Sin embargo, acusó a Ucrania y los países occidentales de urdir "a sus espaldas un escenario completamente diferente". "Las promesas de los gobernantes occidentales, sus garantías sobre el deseo de paz en el Donbás resultaron ser, como ahora vemos, una falsedad, una cruel mentira", dijo.

"Y quiero enfatizar que incluso antes del inicio de la operación militar especial, Kiev estaba negociando con Occidente el suministro de sistemas de defensa aérea, aviones de combate y otro equipo pesado a Ucrania", alegó, al tiempo que volvió a acusar a Ucrania de haber intentado "adquirir armas nucleares".

Bases militares y laboratorios biológicos

En medio de las constantes acusaciones a EEUU y a la OTAN, Putin alegó que habían desplegado "rápidamente sus bases militares y laboratorios biológicos secretos cerca de las fronteras rusas", y de preparar a una "Ucrania esclavizada para una gran guerra". "Hoy lo admiten públicamente, sin dudarlo. Parecen estar orgullosos, deleitándose en su traición, llamando tanto a los Acuerdos de Minsk como al formato de Normandía una actuación diplomática, un farol", denunció.

En este sentido, Putin ha aseurado que su "operación" en Ucrania es en defensa y que que fue Occidente "quienes desencadenaron la guerra". "Hemos usado la fuerza y la estamos usando para detenerla", afirmó. El jefe de Estado aseguró también que se verá obligada a alejar la amenaza de sus fronteras si Ucrania recibe armas de largo alcance. "Una circunstancia debería ser clara para todos: cuanto más sistemas occidentales de largo alcance lleguen a Ucrania, más nos veremos obligados a alejar la amenaza de nuestras fronteras. Esto es natural", recalcó.

Putin consideró que "la gran mayoría de los ciudadanos ha adoptado una posición de principios con respecto a una operación militar especial, ha entendido el significado de las acciones que estamos realizando y ha adoptado nuestras acciones para proteger el Donbás". "Este apoyo revela un verdadero patriotismo, que es un sentimiento históricamente inherente a nuestro pueblo", dijo, y agradeciendo a "todo el pueblo de Rusia por su coraje y determinación".

"La responsabilidad por el estallido del conflicto ucraniano, por la escalada, por el aumento de número de víctimas recae completamente en las élites occidentales y, por supuesto, en actual del régimen de Kiev", recalcó. Putin advirtió de que en el campo de batalla es "imposible" que pierdan porque son "invencibles", terminando su discurso afirmando que "son un país único" y que "con ellos está la verdad".