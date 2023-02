Paul Wesley ('Crónicas vampíricas') le pide el divorcio a Inés de Ramón, pareja de Brad Pitt

Fue a finales de septiembre del año pasado cuando Paul Wesley, actor conocido por su papel de Stefan Salvatore en la serie Crónicas vampíricas, se separaba de la empresaria y diseñadora de joyas Inés de Ramón. Muy poco después, en noviembre, comenzaban a salir las primeras imágenes de Inés y Brad Pitt en actitud cariñosa en un concierto de U2. Ahora, Wesley ha solicitado finalmente los papeles del divorcio.

Ahora, el intérprete de 40 años ha presentado por fin en el Tribunal Superior de Los Ángeles y con su verdaderos nombres y apellidos, Pawel Tomasz Wasilewski, la documentación pertinente parapoder poner punto y final de manera oficial a su unión matrimonial de tres años con De Ramón.

En los documentos obtenidos por portales estadounidenses, Wesley acaba citando "diferencias irreconciliables" como el motivo principal para este divorcio, así como se especifica que, por ahora, no se ha determinado de forma legal la fecha exacta de la división de bienes que ha de realizar la pareja, los cuales se enajenarán en juicio o por estipulación.

Asimismo, cabe reseñar que Wesley no ha solicitado en ningún momento manutención conyugal, por lo que parece que tampoco De Ramón lo hará, así como que se señala en varios medios que Wesley podría estar actuando como su propio abogado en el caso, aunque no se tiene constancia de que tenga conociemientos en derecho.

Hoy por hoy, al actor se le ha relacionado sentimentalmente con la modelo Natalie Kuckenburg, mientras que Inés de Ramón continúa su romance con Brad Pitt y ya no se ocultan delante de los paparazzi. La decisión de separarse fue "mutua", como hicieron saber, y se venía barruntando desde que en agosto el intérprete fuese fotografiado sin su anillo de bodas.

Este supone el segundo divorcio para el también actor de Tell me a story o la reciente Star Trek: Strange New Worlds, quien ya estuvo casado con la también actriz Torrey DeVitto durante dos años, separándose "de manera amistosa" en 2013.