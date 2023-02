El humilde sueldo que cobró Brad Pitt por su primera película de éxito

A sus 59 años, Brad Pitt continúa sorprendiendo con su aspecto apolíneo y su talento incomensurable, que ha vuelto a demostrar en Babylon, el nuevo título de Damien Chazelle (La La Land). Un filme que se adentra en las entrañas de la industria cinematográfica de Hollywood, donde mantenerse en la cima es un verdadero reto e incluso grandes figuras como Pitt han tenido que tragar mucho por el camino.

Aunque todos conozcamos a Brad Pitt por sus papeles en El club de la lucha, Troya, Seven o Malditos bastardos, lo cierto es que sus inicios no fueron tan alentadores. Después de pequeñas incursiones en series de televisión como Dallas, Nuevos policías o Los problemas crecen, así con en películas de bajo presupuesto como El lado oscuro del sol (1988), Juntos pero no revueltos (1989) y Triunfo amargo (1990), Pitt deslumbró al mundo entero con su participación en 1991 en el clásico Thelma & Louise.

Su interpretación como sex symbol, acompañando a Susan Sarandon y Geena Davis, supuso el primer éxito verdadero en su trayectoria que, a partir de entonces, incrementó su popularidad y los trabajos junto a grandes cineastas. Sin embargo, la fama que cosechó con este papel no repercutió de igual manera a su bolsillo y es que Brad Pitt tan solo cobró 6.000 dólares por su trabajo en la película dirigida por Ridley Scott.

Con un presupuesto de 16, 5 millones de dólares, Thelma & Louise recaudó hasta 45 millones de dólares en la taquilla internacional. Una cifra mayúscula para el sueldo que el actor cobró, como confesaba recientemente en las recientes entrevistas para promocionar Babylon. Una retribución que, afortunadamente, aumentaría considerablemente en sus siguientes trabajos hasta alcanzar el patrimonio de 300 millones de dólares que posee actualmente.

En la actualidad, Pitt es uno de los actores mejor pagados del mundo, con un caché de hasta 30 millones de dólares por película. Nada que ver con sus primeros trabajos. Sus dos premios Oscar, alcanzados por sus trabajos como actor de reparto en Érase una ver en Hollywood y como productor en 12 años de esclavitud, han justificado así esta elevada cifra.

Ahora, Pitt triunfa con Babylon, nominada a tres premios Oscar, donde coincide con otras estrellas de la talla de Margot Robbie, Tobey Maguire y Samara Weaving. El actor también aparecerá próximamente en un filme sobre el universo de la Fórmula 1, dirigida por el cineasta Joseph Kosinski, el hombre detrás del éxito reciente de Top Gun: Maverick.

