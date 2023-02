Una foto de Jaime Cantizano en el AVE abre el debate: "Individuos que se sienten como en casa..."

Una fotografía que ha compartido Jaime Cantizano en las redes sociales está llamando mucho la atención por lo curiosa de la misma. Se trata de una imagen en uno de los vagones del AVE que no ha dejado indiferente a nadie.

"Individuos que se sienten como en casa… #viajarenave", ha escrito el presentador en Twitter. En la imagen en cuestión se ve cómo una persona, sentada en su asiento, se ha quitado las zapatillas y viaja con sus pies descalzos.

Además del hecho en sí, lo que ha llamado poderosamente la atención de los usuarios que han reaccionado a la imagen es la combinación de colores que ha usado este viajero. "Lo que más me preocupa es la combinación de colores. Terrible", resume uno.

Lo cierto es que, chascarrillos aparte, la imagen ha abierto un debate -o, al menos, un intercambio de posturas- entre los internautas, entre los que piensan que no es higiénico viajar descalzo y entre los que sí recomiendan hacerlo, y, de hecho, ellos mismos lo han hecho.

Confesiones sobre el amor

A sus 49 años, Jaime Cantizano vive un momento personal y profesional muy bueno. El que fuera presentador de Dónde estás corazón está muy centrado en su familia, en concreto, en su hijo Leo, mientras compagina sus proyectos en radio y televisión.

El gaditano presenta actualmente Por fin no es lunes en Onda Cero y es colaborador de Espejo público en Antena 3. Y es que compaginar ambos medios es lo que más le gusta hacer. Así lo cuenta en una reciente entrevista con Diez Minutos, donde se ha sincerado sobre múltiples aspectos de su vida como la ansiedad o el amor.

"Yo convivo, como millones de personas, con una ansiedad que tiene que ver con el nivel de autoexigencia, con todo lo que me he exigido a lo largo de la vida como persona, amigo, pareja, profesional, padre...", declara.

Cuando se trata de su hijo Leo, el presentador se deshace en elogios, pues es la persona que más feliz le hace: "Es la mejor decisión que pude tomar y me ha ayudado a descubrirme. Me ha ayudado a que aflore esa parte que tiene que ver con el amor desinteresado, los sentimientos, acariciar, jugar...".

Aun así, Jaime Cantizano asegura que no tendría más hijos, pues no es "un superman", y prefiere estar más centrado en cuidar y educar bien a Leo, al cual le educa en la igualdad. "Cuando le explico 'este chico está de viaje con su pareja', él siempre me pregunta: '¿Chico o chica?'. Leo está acostumbrado a tener a sus dos titos, un padrino. Esto me maravilla, él mismo es un ejemplo de otro tipo de familia".

Además, el presentador se sincera también sobre su parte más sentimental y sostiene que está abierto al amor. "Hace una semana Leo me preguntó '¿tú no quieres tener marido?', y yo le dije: 'No es cuestión de querer, es cuestión de que ocurra, pero no lo descarto'", defiende. "El concepto de amor para toda la vida creo que ha muerto, estamos en otra realidad. Cada pareja establece sus reglas, hay que pensárselo mucho".