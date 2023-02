Santi Millán revive su "angustia" por el vídeo sexual filtrado: "Me comí un marrón guapo"

Santi Millán acaparó el pasado verano titulares después de convertirse en trending topic en redes debido a la filtración de su vídeo sexual. Un momento duro para él y su familia que el presentador de Got Talent España ha revivido este fin de semana en Col-lapse, de TV3.

En la entrevista, el también actor ha recordado la "angustia" vivida por todo el revuelo de aquellos días. "Mira que he hecho cosas, pero ese vídeo fue viral, espectacular. Lo viví con mucha angustia. Piensa que cuando me envían un mensaje de: 'llámame', pienso: '¿qué ha pasado?'. Ostras, es un pollo importante. Porque además lo que pasa es que todo ahora se hace muy grande enseguida, y lo loco es que también pasa rápidamente", aseguró Millán, que describió ese momento así: "Te tienes que comer un marrón guapo".

Además, hizo referencia a sus trabajos, en algunos incluso ya había salido desnudo en pantalla, pero "no es lo mismo". "Es lo que hablan del morbo. Yo había salido desnudo, a mí ya me habían visto todo, había salido haciendo el acto a la ficción, pero claro, no es lo mismo. El hecho de que sea real, de verdad, da mucho morbo".

"Al final es como un meme", apunta. "La mayoría de la gente se lo pasaba para hacer la risa y eso es muy saludable. El problema es la gente que entra en debates, y todo es mucho más sencillo que todo eso".

Después de compartirse esta grabación íntima, en la que aparecía manteniendo relaciones con una mujer que no es su esposa, Rosa Olucha, los focos se pusieron en ella al considerar que el presentador de Got Talent estaba siéndole infiel.

Ella se pronunció rápidamente y destacó que "existen muchos tipos de familia" y que no debían preguntarle a ella cómo estaba, sino a él. Tras sugerir que tenían una relación abierta y que tenían un matrimonio basado en la libertad, dejaron claro que su única preocupación era el delito que esto suponía y contra el que iban a tomar medidas.

Aquella vulneración de su privacidad fue puesta por el presentador en manos de la justicia. "El proceso judicial sigue su curso, ya sabemos que estas cosas llevan su tiempo", dijo Millán el pasado noviembre. "Pero lo único bueno que sí puedo decir es que se consiguió identificar a los culpables", comentó brevemente.