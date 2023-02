Una participante de 'La isla de las tentaciones' se desmaya tras ver unas imágenes impactantes de su pareja

Durante el programa de La isla de las tentaciones, que se emitió durante la noche del lunes, Elena no pudo soportar las imágenes de su novio siéndole infiel con mayúsculas en el reality de Telecinco.

A la autodenominada Barbie, le tocó ver las imágenes más duras de la noche. Su pareja, David, le fue infiel con María. Además, el joven protagonizó varias escenas sexuales con la tentadora, algo que Elena vio en las imágenes que le correspondían.

Tras mostrarse "muy entera y madura", según sus compañeras, la joven se desmayó. El equipo del programa acudió inmediatamente al auxilio de la chica y se la llevaron al servicio médico.

Elena se desmaya tras sufrir una bajada de tensión



🍎 #Tentaciones5 | #LaIslaDeLasTentaciones5

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/UAkhnQ5UX6 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 20, 2023

Sandra Barneda, quien además fue criticada por su fría actitud en las redes sociales, tranquilizó a las jóvenes que se quedaron muy asustadas:"Elena está bien. Ha tenido una bajada de tensión, así que lo mejor es que no vuelva a la hoguera".

Sandra cuando una tía llora ni mueve ni un músculo. Eso si, llora el nota más tóxico que pueda imaginar Mediaset y la tenemos 3 horas haciendo pucheritos — BRIOCHE (@BrioEnfurecida) February 20, 2023

Cuando las chicas volvieron a Villa Paraíso, Elena no había vuelto aún. Al llegar, quiso agradecer a los tentadores que le hubieran advertido acerca de la gran posibilidad que tenía David de caer en la tentación.

Antes del incidente, Elena demostró entereza y una gran actitud: "No sería capaz de perdonarle. No ha sido un pico, lo han hecho. Lo que más me duele es que no ha pensado en el daño que me hace a mí".