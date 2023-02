Primer 'edredoning' y segunda infidelidad en 'La isla de las tentaciones 6': "No lo he podido evitar"

Álex fue el primero en caer en la tentación durante la noche del lunes en La isla de las tentaciones. Aunque primero no significó único. Después de hacer sonar la alarma rosa, la roja se iluminó incluso con más potencia.

David protagonizó la segunda infidelidad de Villa Playa en el programa durante la fiesta con temática marinera. María, la tentadora con la que más tensión sexual tenía, le animó a jugar: "A ver cuánto aguantamos sin besarnos, mirándonos cerca". Él se apartó. "Qué mierda lo de tener novia", se quejó ella.

Tras los bailes sensuales de la tentadora, el joven le propuso ir a la piscina. Ella le acompañó al cuarto para que se pusiera un bañador. Nunca llegaron a la piscina. Se tumbaron en la cama y ella se colocó encima de él.

Lejos de apartarse y pensar en su novia, él le siguió la corriente a María y se besaron con pasión e intensidad. Tanto fue así que finalmente decidieron quedarse en la cama. Más concretamente, bajo las sábanas para protagonizar el primer ‘edredoning’ de la temporada.

"Empiezan a sonar las alarmas, espero que no me haga nada. Quiero a David, estoy enamoradísima de él", declaró Elena. Acto seguido, siguieron apareciendo imágenes de David y María en la cama, siguiendo el acto que ya empezaron previamente. "He caído, no lo he podido evitar", proclamó él.