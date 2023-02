Violeta Mangriñán, preocupada por la salud de su hija: "Me da miedo que algo no vaya bien"

Violeta Mangriñán no atraviesa su mejor momento. La influencer lleva días preocupada por la salud de su hija, que, tras ser diagnosticada de una infección de orina, se encuentra en casa bajo la atención y el cuidado de su padre, Fabio Colloricchio.

La joven ha informado a través de sus stories en Instagram que la pequeña pasa por "una fiebre muy alta" desde hace días, razón por la que tuvo que llevarla al hospital, donde le dijeron que padece una infección urinaria.

"En principio se iba a quedar ingresada dos días en el hospital con antibiótico en vena, pero finalmente nos han dejado volver a casa y le daremos el antibiótico en casa", dijo en su momento Mangriñán, que ahora se encuentra fuera de su domicilio por motivos de trabajo, algo que le genera una gran angustia debido a la situación de Gala.

Así lo ha lamentado la influencer el mismo día que se despedía de su pareja y su hija: "Anoche Gala estuvo una hora llorando como con retortijones y no se podía dormir, ahora al irme justo se ha despertado de nuevo".

"Me da miedo que la infección esté yendo a más o que no esté yendo bien y que no lo sepamos. Qué horrible es esto, de verdad", se ha sincerado con sus seguidores, afirmando que se siente culpable por estar lejos de su hija en estos momentos.

Asimismo, la valenciana permanece en contacto con su pareja, que le informa sobre la salud de la pequeña. Afortunadamente, esta va mejorando poco a poco, según ha contado Mangriñán, que es cuidadosa con sus palabras: "Si nos toca ingresarla, os puedo asegurar que volveré a Madrid pitando".