Isaac Torres 'Lobo' representará a España en 'La Venganza de los EX VIP', de la MTV donde se encontrará con una misteriosa expareja

El de La Venganza de los EX VIP es un reality mexicano en el que un buen número de jóvenes conviven en un lugar paradisiaco en principio para buscar el amor. El problema llega cuando sin saberlo, se encuentran conviviendo con algunos de sus ex.

La MTV estrena la segunda temporada del reality, esta vez con Colombia como escenario principal de todos los inesperados reencuentros en los que participan diez famosos solteros y solteras, entre los que se encuentra el español Isaac Torres.

Junto a Isaac Torres, estarán personajes televisivos conocidos en Latinoamérica como Ana Cisneros, Diana Estrada, Lizbeth Rodríguez, Leslie Gallardo, Yurgenis, Brandon Meza, Christian Renaud, El Rufas y La Divaza.

Todos esos solteros aterrizarán en la paradisíaca playa del caribe colombiano dispuestos a disfrutar de unas vacaciones de ensueño y con la intención de encontrar un nuevo amor. Todo será risa y diversión hasta que se inunde de drama con la inesperada visita de sus exparejas.

No ha trascendido cuál de las ex de Isaac Torres participará en el programa, aunque cabe destacar que en España tiene dos firmes candidatas, como son Lucía Sánchez, madre de su hija y a la que conoció en La isla de las tentaciones. Ambos tuvieron una fuerte discrepancia por la participación de Isaac, apodado "Lobo", en el reality en Colombia, al que él decidió no renunciar a pesar de que ambos mantenían una relación alegando que estaba obligado por contrato.

Isaac también salió durante un tiempo con Marina, a la que conoció en la misma edición de La isla de las tentaciones que a Lucía, y con la que estuvo saliendo un tiempo, hasta que se decantó por la que después fue madre de su hija.

Volviendo a La Venganza de los EX VIP, cada martes llegará un nuevo episodio donde algunos ex vendrán dispuestos a buscar venganza por una infidelidad; otros, explicaciones por una dolorosa ruptura e incluso habrá quienes lleguen con la intención de recuperar a su gran amor. Además, a esto también se sumarán las nuevas relaciones que comenzarán a originarse entre los solteros. ¿

"Donde hubo fuego, cenizas quedan ¿O quizás no?", dice la promo del programa, que se estrena el martes 21 de febrero en MTV España y los apartados bajo demanda de Movistar Plus+, Orange y Vodafone.