Zelenski avisa de una "guerra mundial" si China se alía con Rusia y Pekín acusa a Estados Unidos de avivar el conflicto

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido este lunes del riesgo de que China termine de aliarse con Rusia tras su ambiguo posicionamiento durante este último año, ya que de ser así se desencadenaría una nueva "guerra mundial". Zelenski ha reconocido, en declaraciones al periódico alemán Die Welt, que no ve posible que Pekín se posicione a corto plazo del lado de Kiev, pero ha avisado especialmente de los riesgos que supondría que sí se aliase con Moscú, en línea con el temor expresado en los últimos días por la Administración de Joe Biden.

El mandatario ucraniano ha afirmado que China también es consciente de los riesgos que conllevaría posicionarse claramente del lado de Rusia, un extremo sobre el que las autoridades del gigante asiático únicamente se han pronunciado para desmentirlo. En este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha criticado este lunes las nuevas acusaciones de Estados Unidos sobre sus supuestas intenciones de prestar ayuda militar a Rusia durante la guerra que mantiene con Ucrania desde hace ya un año.

"China se mantiene fiel a sus principios" y "se compromete a promover conversaciones de paz y desempeñar un papel constructivo", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores, Wang Wenbin, en respuesta a las palabras del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, advirtiendo de que Pekín podría enviar ayuda militar a Moscú.

El Gobierno ha subrayado que el consejero de Estado, el principal responsable de la diplomacia china, Wang Yi, ya ha recordado que la "asociación estratégica" entre Rusia y China se basa en "la no confrontación y la no selección de terceros países", por lo que no aceptan que Estados Unidos "señale con el dedo" y "coaccione las relaciones entre Pekín y Moscú".

En ese escenario, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha criticado este lunes las nuevas acusaciones de Estados Unidos sobre sus supuestas intenciones de prestar ayuda militar a Rusia durante la guerra. "China se mantiene fiel a sus principios" y "se compromete a promover conversaciones de paz y desempeñar un papel constructivo", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores, Wang Wenbin, en respuesta a las palabras del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, advirtiendo de que Pekín podría enviar ayuda militar a Moscú.

Estados Unidos, como país importante, tiene todas las razones para trabajar por una solución política de la crisis en lugar de avivar las llamas

"Estados Unidos, como país importante, tiene todas las razones para trabajar por una solución política de la crisis en lugar de avivar las llamas o sacar provecho de ello", ha cuestionado el portavoz de Exteriores. "China continuará manteniéndose firme del lado de la paz y del diálogo, y desempeñará un papel constructivo para aliviar la situación", ha enfatizado el portavoz, quien ha adelantado que con motivo del primer aniversario de la guerra, Pekín presentará un documento sobre cómo buscar una solución política a la crisis.

"El documento reafirmará las importantes propuestas del presidente, Xi Jinping, incluido el respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los países, la defensa de los principios de Naciones Unidas, las legítimas preocupaciones de seguridad de todos y el apoyo a los esfuerzos que conduzcan a una resolución pacífica" así como que "nunca se debe librar una guerra nuclear", ha explicado.

Por último, el portavoz de Exteriores ha confirmado la visita oficial de Wang Yi a Rusia para los próximos días, aunque no ha ofrecido más información al respecto, ni si se reunirá o no con el presidente ruso, Vladimir Putin. "Los detalles de la visita se darán a conocer de manera oportuna", ha zanjado.