Escocia sin 'procés'

La semana pasada, la renuncia de Nicola Sturgeon al frente del gobierno escocés sorprendió a propios y extraños. En su decisión coincidieron diversos factores, tanto personales como de gestión doméstica, pero lo esencial es que la vía unilateral hacia la independencia que proponía no convencía a una parte de su formación.

En mayo de 2021, el Partido Nacional Escocés (SNP) ganó de forma arrolladora las elecciones al Parlamento escocés, quedándose a las puertas de la mayoría absoluta. Prometió celebrar un nuevo referéndum de independencia, al que puso incluso fecha (19 de octubre de 2023), pues tras el desastre económico del brexit el apoyo a la secesión ha aumentado considerablemente, sobre todo entre los jóvenes.

Quedarse fuera de la UE fue uno de los argumentos de más peso para votar 'no' en el referéndum que se celebró en 2014. Sturgeon reclamó al entonces premier británico Boris Johnson una nueva consulta, que este descartó con el argumento de que era una cuestión zanjada para una generación, haciéndose eco de las palabras del propio Alex Salmond, anterior líder del SNP, cuando acordó con David Cameron las condiciones de esa histórica votación. Ante esa negativa, Sturgeon preguntó al Tribunal Supremo del Reino Unido si el Parlamento escocés podría convocar un referéndum sin el permiso de Westminster. La respuesta fue igualmente contraria, el tribunal incluso rechazó la posibilidad de una consulta no vinculante, pues lo hubiera acabado siendo, argumentó. No había pues camino para otro referéndum.

No hace falta decir que el precedente catalán, con elecciones que también pretendieron ser plebiscitarias, estaba muy presente dentro de las filas del SNP

Frente a esa tesitura, la líder escocesa propuso convertir las próximas elecciones generales en el Reino Unido en una votación sobre la independencia, y hacer otro tanto en las escocesas. La vía plebiscitaria legitimaría así un proceso de secesión unilateral que caería como fruta madura, afirmaba. Los detalles tenían que discutirse en una conferencia extraordinaria del SNP el próximo mes de marzo. Pero las dudas eran enormes dentro de su partido, había miedo a meterse en un callejón sin salida. No hace falta decir que el precedente catalán, con elecciones que también pretendieron ser plebiscitarias, estaba muy presente dentro de las filas del SNP. Imposible no tomar nota del fiasco del procés, con un referéndum ilegal que nadie en el mundo reconoció, y que dividió a la sociedad catalana.

Consciente de todo ello, Sturgeon ha preferido irse en un momento en que se le habían abierto otros frentes internos. Problemas en la sanidad, de desigualdad social creciente, en vivienda, y con una ley trans también muy polémica. El adiós de la líder del SNP significa que el proyecto independentista entra en modo pausa, la aceptación de que sin acuerdo con Londres nada será posible. No habrá pues procés en Escocia.