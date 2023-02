Qué pasa con la discriminación y el fraude de ley en la ley trans

Lo he escuchado varias veces y no me lo he creído, pero es verdad. Con ir a apuntarse al registro civil es suficiente para cambiar de sexo. Lo dice la ley del momento, la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como ley Trans. La voluntad de la norma, como han explicado sus artífices, es evitar los informes sicológicos o médicos para que la ley no sea patologizadora.

Hagan una búsqueda del texto íntegro en la red y vayan al artículo 39. El procedimiento es el mismo que para trámites sencillo: ir y apuntarse. Habrá un plazo, el trabajador del registro te dará unas explicaciones y después de un tiempo, ya serás a efectos registrales del sexo que hayas elegido. Tampoco es imprescindible cambiarse de nombre. Existe también la posibilidad de dar marcha atrás y volverse al sexo anterior. Imaginen que cualquier otro trámite jurídico administrativo complejo funcionara con el ir y apuntarse. Imaginen: título de familia numerosa con la sola declaración, sin demostrar nada, permiso de aparcamiento para minusválidos con la declaración, sin informes médicos, etc. No tiene mucho sentido.

Le ley, por supuesto, está pensada para la gente que lo necesita, pero parece que se deja una puerta abierta al fraude de ley, que es una figura jurídica recogida en el artículo 6.4 del Código Civil y que consiste en incumplir una norma al amparo de otra, hacer algo que parece lícito, pero que produce un resultado contrario a la ley. En el caso concreto, habría un claro fraude de ley, por ejemplo, en el supuesto de hombres que se registren como mujeres para competir en deporte femenino, para entrar en vestuarios femeninos o para optar, por ejemplo, a ayudas públicas creadas para mujeres. El problema estaría en demostrar el fraude, ya que la mera declaración del interesado es suficiente. Por otro lado, la ley si contempla una excepción en el caso de los que quieran cambiar de sexo para eludir penas por asuntos de violencia -se les juzgará por el sexo que tenían en el momento de cometer los delitos-, aunque deja lagunas en materia penitenciaria.

La autopercepción es un concepto que habría que estudiar de un modo crítico. La ciencia, la biología o la medicina parecen no tener voz ni voto en un asunto que la política, una vez más, reclama para sí.

No me invento nada. Ya hay casos de aparente o presunto fraude de ley indemostrable y parece que van a crecer. Hay un ejemplo especialmente interesante, el del youtuber Roma Gallardo, que ha decidido hacerse mujer. Lo ha hecho muy en serio y, aunque, atendiendo a su trayectoria, podría sospecharse que hay algo de cinismo y una clara intención irónica en su actuación, lo cierto es que no permite que nadie ponga en duda su decisión y su determinación de convertirse en mujer. Utiliza contra ellos la artillería retórica de calificativos que manejan con vehemencia los promotores de la ley. Vean los vídeos.

Hay, además, dos informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado que avisan de la posible discriminación de la mujer que no sea trans, es decir, el 99,7% de las mujeres. A ver quién le quita el cascabel al gato.