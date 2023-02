Rocío Carrasco reaparece en TVE y sorprende con dos anécdotas en catalán que le complicaron encontrar piso

Este domingo Rocío Carrasco reapareció en el programa Late Xou emitido en RTVE para Cataluña y presentado por Marc Giró. Durante la charla, la hija de Rocío Jurado reveló algunos secretos sobre su docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva y también desveló algunos de los futuros proyectos profesionales que tiene en mente.

Para la empresaria embarcarse en la idea de rodar una docuserie no fue una tarea fácil y, mucho menos, sacar a la luz una verdad que llevaba años callando. Tal y como ella misma rememoró en el programa, "fue una experiencia muy dura, pero muy positiva". Dos años después del estreno de la serie, la que fuera presentadora de Hable con ellas explicó que este paso le ha permitido recuperar su vida.

"Pude volver a vivir. Estaba acojonada (de salir) porque no sabía qué me dirían. Si me dirían 'eres una mala madre'...", expresó. El rodaje se llevó a cabo en secreto y, ahora, la esposa de Fidel Albiac desveló los nombres claves que tanto ella como su marido empleaban para evitar levantar sospechas. El equipo la conocía con el apodo de "Olivia" mientras que a su pareja lo llamaban "Batman".

El espacio tomó un tono más humorístico cuando la hija de Rocío Jurado recordó algunas de las dificultades que tuvo para entender el catalán cuando buscaba piso en Barcelona junto a su entonces pareja Antonio David Flores.

"Iba a alquilar un piso y había prensa por todo el pueblo. Una señora empezó a enseñármelo y de repente me dijo: 'Aquí están las golfas (altillo de los armarios)'", rememoró. Rocío explicó que entendió el término totalmente al contrario. Así, le respondió a la casera que ella no tenía nada contra ellas "pero que no podía vivir en un sitio donde vivían golfas, con la prensa en la puerta".

"Me preguntó que dónde guardaría las maletas, entonces, y yo no entendí porque las golfas querían quedarse con mis maletas. Hasta que no me aclaró que era el altillo de los armarios. La señora se pegó un lote de reír", expuso Rocío Carrasco. Sin duda, una anécdota que provocó miles de carcajadas en el plató y que, además, estaba acompañada de otra divertida historia.

La empresaria recordó que estaba visitando otro piso y el arrendador le decía: 'així mateix' (así mismo). Al escuchar la expresión, ella se iba corriendo a mirar por el balcón, ya que entendía que el hombre le decía 'asómate'. Hasta que, después de ir varias veces, le preguntó: "¿qué quiere que veía ahí abajo?", y el casero terminó aclarándole lo que le quería decir.

Rocío Carrasco también aprovechó la ocasión para hablar de sus futuros proyectos profesionales. Según confesó, el mayor propósito que tiene ahora es honrar la memoria de sus padres y, por ello, habló de la posibilidad de rodar una serie documental o de ficción sobre a vida de su padre, Pedro Carrasco.

El museo de su madre en Chipiona sigue adelante y también el Musical de Rocío Jurado, donde repasa el legado de la cantante y del que, próximamente, se conocerán las fechas de su estreno. "Quiero reivindicar la figura de ambos por separado y la historia de los dos juntos", expresó.