Las fotos más sensuales de Rosa Benito: "No necesito que nadie me compre flores"

Alejada de la televisión desde hace ya algún tiempo, Rosa Benito continúa con su vida lejos de la pequeña pantalla pero muy activa en redes sociales. De esta forma, la extertuliana hace partícipes a sus seguidores de todo lo que le pasa en su día a día.

También de momentos inmortalizados en fotos. Los últimos, un par de imágenes muy sensuales de Rosa que han revolucionado a sus fans. En sus publicaciones -y también en sus stories-, la excuñada de Rocío Jurado, en lencería, se muestra muy seductora ante la cámara.

"No necesito que nadie me compre flores. Me las compro yo", escribe, con la nueva canción de Miley Cyrus de fondo. Unas imágenes que han despertado la reacción de sus miles de seguidores, que aplauden su gesto. "Pero ¿Rosa Pepi? No se puede estar más preciosa", "Mírala, ella qué pibón", "Así, si!!👏 Muéstrate, tú tienes tu propia personalidad y tus propios fans. No necesitas subir fotos de Rocío. Si eres fan, hazte un insta solo de rocío, como haría un buen fan. ❤️" o "Tú a estas alturas puedes hacer lo que quieras, tu sabiduría y tu experiencia te lo permiten, guapísima Rosa" son algunos de los comentarios que le dedican.

Rosa ha sido noticia estos días por ser uno de los nombres que forman parte de la 'lista negra' de Mediaset. La salida de Paolo Vasile como supremo del grupo audiovisual era el primer paso de un cambio de rumbo y de estrategia de la empresa, bajo cuyo paraguas están cadenas como Cuatro o Telecinco.

Tal y como publica el diario La Razón, la cadena ha decidido vetar a trece conocidos personajes del corazón de sus programas. Y algunos son muy famosos. "Han puesto varios carteles en la redacción con varios nombres de gente que está vetada, y que no podemos ni hablar de ellos, y tampoco pueden salir en los vídeos", dice este medio citando a fuentes de la cadena.

Rosa Benito. INSTAGRAM ROSA BENITO

Esta es la lista de los 13 'malditos' para Mediaset: Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David Flores, Rocío Flores, Kiko Rivera, Bárbara Rey, Olga Moreno, Marta Riesco, Gloria Camila, José Fernando, Ortega Cano, Rosa Benito y Rosario Mohedano.

Sorprenden sobre todo nombres como el de Kiko Rivera, un asiduo a los programas del corazón del grupo, o el de Bárbara Rey, que hace unos días fue la protagonista del programa de entrevistas de Risto Mejide.