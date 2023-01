Este lunes, tras varios meses alejada de la televisión, Rosa Benito ha regresado a ella. Su vuelta se ha producido en Gente maravillosa Canarias, de la Televisión Canaria, donde ha recordado a su abuela, quien era uno de los pilares de su vida. Desde su última vez en la pequeña pantalla hasta este momento han sucedido muchas cosas.

El pasado 10 de octubre fue el último día que la exmujer de Amador Mohedano se dejó ver por los platós de Telecinco. Rosa, que llevaba sin aparecer desde antes de sus vacaciones de verano, protagonizó un fugaz regreso que simplemente quedó ahí.

Sin embargo, no acude más asiduamente desde hace siete meses, cuando apareció en Déjate querer, de Toñi Moreno, donde se reconcilió con Amador. Poco después, Benito se fue a Chipiona a disfrutar de la compañía de sus hijos y nietos, quienes se han convertido en su gran apoyo.

El verano acabó y Rosa Benito no apareció por Mediaset, lo que hizo saltar los rumores de veto. "A los que me preguntáis por la noticia de que me han vetado, deciros que no tengo constancia de eso. Lo que sé es que sigue habiendo una muy buena relación y una propuesta de trabajo encima de la mesa", aseguró ella.

Poco después intervino telefónicamente en Fiesta y dejó caer que desde Unicorn querían que volviese, pero también advirtió: "Ahora mismo no es mi momento".

Recientemente, la cuñada de La más grande ha compartido en sus historias de Instagram unas palabras algo misteriosas que podrían estar relacionadas con su situación: "El secreto no es correr detrás de las mariposas, es cuidar el jardín para que ellas vengan a TI. La vida no solo son trenes a los que hay que subir, a veces son estaciones en las que hay que bajar".

La madre de Rosario Mohedano ya se alejó de los platós en 2016, aunque regresó en 2017 a través de las colaboraciones en Viva la vida y más tarde en Ya es mediodía y Ya son las ocho.

Durante todo este tiempo, su hija se ha convertido en su apoyo fundamental. Con ella ha celebrado las buenas noticias y las Navidades, al igual que con el resto de sus retoños, con quienes se ha dejado ver dando unos cariñosos y divertidos paseos.