Rauw Alejandro revela cuántos hijos le gustaría tener con Rosalía, pero aclara: "No soy yo el que los pare"

El pasado noviembre, aprovechando un parón en su exitosa gira Motomami, Rosalía hacía una sincera confesión sobre un tema tan delicado como es la maternidad. "¿Estarías dispuesta a ceder un poquito más y abandonar la música por el deseo de ser mamá?", preguntó el entrevistador. "Yo creo que eso es una cosa que en el futuro se verá, pero sí que te puedo decir que tengo una ilusión muy grande de tener muchos hijos, me encantaría", respondió, sincera, la catalana.

Precisamente sobre ese tema ahora se ha pronunciado su chico, el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro. "¿Y si Rosalía te viene y te dice que está embarazada tuya?", le preguntaron en una entrevista en la radio dominicana Alofoke. "Yo quiero un par de ellos, yo quiero un par de hijos", respondía sin dudar el artista.

"¿Cuántos quieres tener?", le replantearon. "Los que Dios me dé. No sé cuántos, no soy yo el que los paro", contestó Rauw Alejandro, dejando claro que los planes de paternidad son cosa de pareja. "Tú tienes que entender que mi mujer tiene sus contratos, tiene sus tours y tiene sus responsabilidades también", zanjó.

rauw hablando de tener hijos con rosalia, los perdemos… pic.twitter.com/a4VS63OFdh — A PALÉ 🍭🏍 (@APALEAPALE) February 17, 2023

Volviendo a la entrevista de noviembre, Rosalía no obvió las preguntas directas sobre su relación. "No es fácil, porque su agenda también es complicadísima, pero siempre encontramos la manera", cuenta. Y se explicó: "Cuando no es él viajando para donde yo estoy, es viajando yo... Guardándonos días y, cuando no trabajamos, pues no trabajamos".

Además, comentó lo mucho que se apoyan: "Me encanta saber qué piensa, porque para mí, la opinión de mi madre, de mi hermana, de Rauw... son opiniones de peso", comenta la artista, que evidencia su amor por el puertorriqueño: "Se me ponen los ojos con brillitos".