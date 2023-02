Desenmascaran a un donante de esperma del que nacieron 60 hijos: usaba identidad falsa y lo pillaron por el parecido entre los niños

Un grupo de padres australianos que empezaron a mostrarse intrigados porque todos sus hijos tenían un asombroso parecido entre ellos, han desenmascarado a un donante de esperma que usó nombres falsos para engendrar a más de 60 niños.

El hombre, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, usó cuatro alias diferentes para donar esperma a miembros de la comunidad LGBTQI australiana que hicieron el descubrimiento en una reunión de nuevos padres.

El atónito grupo de padres, algunos de los cuales conocieron al hombre a través de canales informales, visitaron las instalaciones locales de FIV para ver si el mismo hombre había estado haciendo las rondas en las clínicas.

"La razón por la que fue descubierto es porque no era completamente caucásico", doctora Anne Clark, de la clínica de FIV Fertility Firste, declaraciones recogidas por el Daily Mail.

Clark dijo que había estado en Fertility First y que habían usado su esperma solo una vez. Pero el sospechoso estaba ofreciendo sus servicios a través de múltiples métodos, muchos de ellos no oficiales y no regulados, como los grupos de Facebook.

"Sabemos que recibió regalos, vacaciones, todo un delito penal completo", dijo Clark. En Australia es ilegal pagar o dar obsequios para obtener cualquier tejido humano, con penas de prisión severas de hasta 15 años por el delito.

A pesar de todo esto, las donaciones informales están en auge gracias a los foros en internet que se ofrecen para conectar a aspirantes a padres desesperados con donantes dispuestos.

Dos páginas de Facebook, Sperm Donation Australia y Australian Backpackers Seeking Sperm Donation, están llenas de publicaciones que parecen anuncios clasificados en la última página: el resultado final para traer un niño al mundo.