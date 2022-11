Por qué se está reduciendo el número de espermatozoides en los hombres

La cuenta de espermatozoides en el semen de los hombres a nivel mundial está cayendo a velocidades aceleradas; en los últimos 40 años, se ha reducido a la mitad.

Así lo expone un estudio de gran cohorte publicado recientemente en el medio científico Human reproduction update, en el que los autores piden que se tomen medidas para evitar este problema.

Una caída de más del 50%

Esta publicación actualiza datos de 2017 que habían sido criticados por haber obtenido datos únicamente de Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Esta vez, los investigadores han recopilado datos de más de 57.000 hombres en 223 estudios realizados en 53 países, lo que lo convierte en el mayor meta-análisis llevado a cabo sobre la cuestión.

Así, han concluido que entre 1973 y 2018, la concentración de espermatozoides en el semen de hombres sin diagnóstico de infertilidad cayó más de un 51%, de 101.2 millones a 49 millones de gametos por mililitro de semen.

Hay que señalar que la cuenta de espermatozoides no es el único parámetro que afecta a la fertilidad: la velocidad de los movimientos de estas células sexuales, que no se cuantificó en el trabajo, también juega un papel importante en ello. Igualmente, la concentración de 49 millones de gametos por mililitro de semen sigue estando por encima del valor mínimo en el rango considerado normal por la OMS, que va de los 15 millones a los 200.

Posibles causas

De todas formas, el hallazgo sigue siendo preocupante, y más si tenemos en cuenta que la velocidad de la disminución se ha duplicado desde el año 2.000 hasta el 2.018. Y que los científicos no tienen hoy en día ni idea de por qué es así.

Se cree que la exposición a la contaminación, a los plásticos, el hábito de fumar, el uso de medicamentos, la obesidad o la mala dieta pueden ser factores contribuyentes a este fenómeno, pero sus efectos no están debidamente documentados a este respecto.

De todas formas, el estudio, si bien es consistente y está bien elaborado, tiene sus limitaciones, que los propios autores reconocen. Los trabajos que recopila tienen diseños experimentales muy variados, y las técnicas de conteo de esperma han avanzado en el período estudiado, lo que puede distorsionar en parte los resultados.

Referencias

Hagai Levine, Niels Jørgensen, Anderson Martino-Andrade, Jaime Mendiola, Dan Weksler-Derri, Maya Jolles, Rachel Pinotti, Shanna H Swan. Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-regression analysis of samples collected globally in the 20th and 21st centuries. Human Reproduction Update (2022). DOI: https://doi.org/10.1093/humupd/dmac035