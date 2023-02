Una mujer increpa y lanza insultos homófobos a Sam Smith mientras paseaba por Nueva York: "Retorcido y enfermo bastardo"

Aún habrá quien diga que hay reivindicaciones que sobran, que se ha alcanzado la igualdad y un largo etcétera de falacias, pero mientras una sola persona LGTBI siga recibiendo acoso en la calle únicamente por pertenecer al colectivo, aún hay trabajo por delante. Uno de los últimos ha sido el cantante Sam Smith.

El cantante ganador de varios Grammy y de un premio Oscar confesó en 2019 que era de género fluido y que se sentía "tan mujer como hombre", por lo que pedía que, por favor, se refiriesen a él con los pronombres neutros they y them. Y, desde entonces, la evolución de su música y su estilismo, dado que también es activista por la pluralidad de cuerpos, ha estado en el punto de mira.

Eso ha tenido como consecuencia lo que le ha ocurrido esta misma semana dando un paseo por la ciudad de Nueva York, en un vídeo que se ha viralizado en redes en el que se ve cómo es increpado por una señora a la que luego, desgraciadamente, se le han unido más personas.

El artista británico de 30 años recibió insultos como "pedófilo" o "pervertidor [de menores]", así como que era "demoníaco" y un "retorcido y enfermo bastardo" que iba a "arder en el infierno". "¡Deja a los niños en paz!", grita en un momento dado la mujer.

Sam Smith no puede sino grabar el momento y marcharse del lugar, puesto que los gritos no cesaban, si bien no ha publicado ninguna imagen del suceso y han sido vídeos de otras personas que estaban allí los que se han popularizado en la red social.

De hecho, muchos usuarios de la misma, aparte de avergonzarse por la señora, le han mostrado su apoyo al artista y, de hecho, le han pedido que utilice dichas grabaciones para nuevas canciones o videoclips, lo cual podría entroncar bastante con la nueva faceta musical del artista.