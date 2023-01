De Demi Lovato a Ruby Rose: 15 'celebrities' que se identifican como género fluido

El género fluido, cuando una persona fluctúa entre dos o más identidades de género o, sencillamente, cuando alguien no se identifica necesariamente con un género fijo, entra dentro de lo que se conoce como personas no binarias. Es innegable, además, que cada día que pasa no solo la sociedad se ha vuelto más consciente de la obligatoriedad de tratar y de hablar sobre dicho tema sino que está sobradamente justificado que se haya vuelto menester, en una época de tanta importancia para la salud mental, no desdeñarlo, ridiculizarlo u obviarlo por las posibles (y en ocasiones fatales) consecuencias, siendo el suicidio una de las princiales causas de muerte no naturales en el colectivo LGTBI por la nula aceptación que se tiene de sus miembros en según qué contextos.

De ahí la importancia que en estos contextos tienen, sobre todo entre los más jóvenes, la influencia de sus ídolos. En esta lista encontramos las celebrities que han dado a conocer que son personas de género fluido.

Bella Ramsay

La actriz que saltara a la fama con Juego de tronos y que ahora triunfa como coprotagonista de The Last of Us, a sus 19 años, se ha convertido en la última y una de las más jóvenes celebrities en declararse de género no binario. "Supongo que mi género siempre ha sido muy fluido. Si alguien utilizaba conmigo el pronombre 'ella' no le daba vueltas, pero sabía que si alguien me llamaba de 'él' sería igualmente excitante", ha declarado.

Bella Ramsey como Ellie en 'The Last of Us' HBO

Sam Smith

El cantante ganador de varios premios Grammy y de un premio Oscar pidió a través de su Instagram en 2019 que a partir de entonces se refiriesen a él con los pronombres neutros they y them (elle, en su adaptación al español) dando a conocer la noticia. "Ni soy masculino ni soy femenino: voy fluyendo en una posición que está entre ambos extremos. A veces pienso como una mujer y por eso siempre he vivido una pequeña guerra entre mi cuerpo y mi mente", señaló. En una entrevista con The Sunday Times, Smith también dijo: "No sé cuál sería la palabra correcta, pero me siento tan mujer como hombre".

El cantante Sam Smith, en diciembre de 2022. Getty

Grimes

En 2015, la cantante y productora discográfica señaló en un tuit borrado poco después: "Siento que estoy en un espacio de género neutral, por lo que soy un poco imparcial con los pronombres [que se deben usar] para mí. No tengo una [preferencia], pero desearía no tener que calificada como mujer constantemente". Años después abominaría de su relación con Elon Musk porque este no apoya al colectivo LGTBI.

La cantante Grimes, en la premiere de 'Capitana Marvel', en 2019. Getty

Jonathan Van Ness

La celebrity de la serie Queer Eye lo tuvo puesto incluso como biografía de Instagram: "Soy no binario". Hoy en día se identifica tanto con todos los pronombres: neutro, masculino y femenino. "Cuanto más mayor me hago, más soy de género no binario, un inconformista del género. Algunos días me siento como un hombre y otros como una mujer. Cualquier oportunidad que tenga para romper los estereotipos de los binarios, ahí estaré", subrayó en 2019 para la revista Out.

El peluquero y celebrity Jonathan Van Ness. Samantha Burkardt / Getty

Janelle Monáe

La actriz de Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion fue en un principio críptica, retuiteando en enero de 2020 un meme de la serie infantil Steven Universe en el que un personaje le pregunta a otro "¿Eres un chico o una chica?" y la respuesta es "Soy una experiencia" junto con el hashtag #SoyNoBinario. Más tarde explicaba el porqué en una entrevista con The Cut: "Lo reuiteé porque me repercutía, sobre todo como alguien que ha traspasado los límites del género desde el comienzo de mi carrera. Siento mi energía femenina, mi energía masculina y una energía que ni siquiera puedo explicar".

La actriz Janelle Monáe, en los Critics Choice Awards, en enero de 2023. Jeff Kravitz / Getty

Demi Lovato

Lo dio a conocer en mayo de 2021 en su propio podcast después de lo que ella misma calificó como un largo proceso de "sanación y autorreflexión". "A través de este trabajo, he tenido la revelación de que me identifico como no binaria", añadió, así como que sentía que de estaforma estaba reprensentando "mejor la fluidez" en su "expresión de género". "Me hace sentir más auténtica y fiel con la persona que soy y a la que aún estoy descubriendo", puntualizó, amén de que desde entonces quería se refiriesen a ella utilizando los pronombres they y them.

La cantante Demi Lovato, en 2022. Getty

Ruby Rose

En una entrevista de 2014 con The Guardian, la actriz de Orange is the new black o Batwoman confesó: "Durante mucho tiempo pensé que había algo mal en mí, que no era del género que debía ser. Tardé años pero, al final, llegué a la conclusión de que sí, soy muy andrógina y estoy en sintonía con la energía masculina. Siento que soy un chico, pero no siento que debería haber nacido con un cuerpo diferente, sino que todo depende de cómo me visto, cómo hablo y cómo me veo. Estoy en un lugar más neutral, eso me hace feliz".

La actriz Ruby Rose, en 2019. Jeremy Fraser / Getty

Cara Delevingne

En 2018, la modelo y actriz reconoció en una entrevista con Vogue que había aceptado que era de género fluido y que desde entonces se sentía mucho mejor consigo misma. "Cuando me di cuenta por primera vez de que el género es mucho más fluido que 'masculino' o 'femenino' fue un momento especial para mí", explicó.

La modelo y actriz Cara Delevingne, en octubre de 2022. Getty

Emma Corrin

La ganadora del Globo de Oro por interpretar a Lady Di en la quinta temporada de The Crown confesó -también en Vogue- el año pasado. "En mi opinión, el género simplemente no es algo que deba ser estanco. Y no sé si alguna vez, en mí, lo será; siempre hay algo de fluidez", dijo. Antes, en 2021, cambió sus pronombres en Instagram a they y them. Asimismo, en una entrevista con The New York Times, explicó que Diana de Gales le había ayudado a conocerse mejor a sí misma.

La actriz Emma Corrin, en octubre de 2022. Getty

Sara Ramirez

Fue en una publicación de Instagram donde la actriz de Anatomía de Grey, serie en la que interpretaba a Callie Torres, dio a conocer que era de género fluido: "Tengo la capacidad de ser un chico femenino, una chica masculina, un chico masculino y una chica femenina. Todo y ninguno. No binaria". Incluso ha llegado a interpretar el papel de una persona no binaria en la serie And Just Like That..., secuela de Sexo en Nueva York.

La actriz Sara Ramirez, en diciembre de 2021. Jamie McCarthy / Getty

Asia Kate Dillon

Asia tiene el honor de ser la primera persona no binaria en interpretar un personaje no binario en la televisión estadounidense. Fue en la serie Billions, habiiendo luego participado en otras producciones como Orange Is the New Black y John Wick: Capítulo 3 - Parabellum. No solo dijo que lloró al leer que su personaje en Billions era no binario, sino que en una entrevista con The Huffington Post añadió: "Sí que hablo de género fluido, porque por experiencia mi identidad de género ha sido fluida en tanto en cuanto ha estado siempre en un amplio espectro".

La actriz Asia Kate Dillon, en 2019. Getty

Miley Cyrus

En 2015, la artista que ahora triunfa en todo el mundo con su canción (y venganza contra su ex, Liam Hemsworth) Flowers, defendió en una entrevista con la revista Out hablando sobre la comunidad LGTBI que el género era un constructo social. "No quiero ser un chico porque no quiero ser nada. No me identifico con lo que la gente define como una chica o un chico, y creo que eso es lo que necesitaba entender: no odio haber nacido mujer, sino que esa sea la etiqueta que me han puesto", explicó Miley.

La cantante Miley Cyrus, en la gala LACMA Art+Film, en noviembre de 2021. Michael Tran / Getty

Tilda Swinton

La premiada intérprete, que ha encarnado varios personajes ambiguos o andróginos (Constantine, Orlando), resumió en una entrevista con The Wip que, aunque "probablemente" sea una mujer, no cree "que de verdad nunca haya sido una chica". "Más bien fui un chico durante mucho tiempo. No lo sé, va cambiando con el tiempo", zanjó Swinton.

La actriz Tilda Swinton, en la gala The Fashion Awards de 2022. Samir Hussein / Getty

Richard O'Brien

El autor de The Rocky Horror Picture Show, que se reservó en la película el papel de Riff Raff, daba a conocer en la pasada década que había estado usando estrógenos porque su vida había estado oscilando "continuamente entre lo masculino y lo femenino". "Hay quienes están mentalmente programados para ser o lo uno o lo otro. Yo estoy en medio", puntualizó, para más tarde identificarse como 70% masculino y 30% femenino.

The Rocky Horror Picture Show 20th Century Fox

Steven Tyler

El cantante de Aerosmith y padre de la actriz Liv Tyler lo dejó bien claro en su autobiografía, Does the Noise in My Head Bother You?, publicada en 2011: "Me han citado erróneamente diciendo que soy más mujer que hombre. Me vais a permitir dejar las cosas claras: es más mitad y mitad. Y me encanta el hecho de que mis sentimientos sean más similares a los de la puella eternis ('la doncella eterna', en latín).