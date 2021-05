Demi Lovato se declara de género no binario: "Ahora me siento más auténtica"

Demi Lovato ha anunciado este miércoles que, tras atravesar un largo proceso de "sanación y autorreflexión", ha llegado a la conclusión de que es una persona no binaria. La cantante estadounidense no se identifica con el género masculino ni con el femenino, lo que le permite sentirse más "auténtica" que nunca.

La intérprete ha reflexionado sobre su identidad de género en la última entrega de su podcast 4D with Demi Lovato. "Durante el último año y medio, he estado haciendo un trabajo de sanación y autorreflexión. Y a través de este trabajo, he tenido la revelación de que me identifico como no binaria", ha avanzado.

"Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me hace sentir más auténtica y fiel con la persona que soy y a la que aún estoy descubriendo", ha explicado, asegurando que será comprensiva con quienes no sepan cómo usar los pronombres de género, empleando así los usos "él o ellos" o "ella y ellas" en lugar de los términos "elle" o "elles".

Lovato, de 28 años, anima a quienes están en su situación a que no se queden callados: "Todavía estoy aprendiendo y entrando en mí misma, y no pretendo ser una experta o portavoz. Compartir esto con vosotros abre otro nivel de vulnerabilidad para mí. Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos".

La cantante ha lanzado este mensaje dos meses después de declararse pansexual, lo que quiere decir que se siente atraída por otras personas independientemente de su sexo o su identidad de género. "Escuché a alguien llamar a la comunidad LGBTQIA+ la mafia del alfabeto. Soy parte de la mafia del alfabeto y estoy orgullosa", bromeó.

La artista no es la única que se identifica como una persona no binaria: el cantante Sam Smith es uno de los rostros más visibles dentro de este colectivo, al que también pertenecen otros famosos como Asia Kate Dillon, Miley Cyrus, Ruby Rose o Indya Moore.