Bella Ramsey ('The Last of Us') sale del armario como persona de género fluido

Estas semanas ha tenido lugar la promoción de The Last of Us, de forma que su equipo pase una gran cantidad de tiempo con la prensa vendiendo las bondades de la serie en la que han participado. HBO tiene grandes expectativas depositadas en esta adición a la aclamada saga de Naughty Dog, a la que la crítica ya ha erigido como la mejor adaptación de un videojuego jamás hecha. Protagonizan Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie, un contrabandista y una adolescente que desarrollarán una intensa relación en el marco de unos EE.UU. postapocalípticos. La serie se estrena este 15 de enero, y durante la promoción previa ha tenido lugar una significativa revelación por parte de Ramsey.

En una entrevista con el New York Times, Ramsey ha dicho identificarse como una persona de género fluido. No se siente ni mujer ni hombre y no le da una gran importancia al género de modo que en un formulario, cuenta, podría definirse en principio como alguien de “género no binario”. “Supongo que mi género siempre ha sido muy fluido. Alguien me llamaba ‘ella’ y no le daba vueltas, pero sabía que si alguien me llamaba de ‘él’ sería excitante”, cuenta le intérprete en vísperas no solo de estrenar The Last of Us, sino también de la gala de los Critics Choice Awards donde aspira a llevarse un premio por su actuación en El libro de Catherine. Este drama de Lena Dunham, disponible en el catálogo de Amazon, le ha dado una nominación a Mejor intérprete juvenil.

Ramsey muestra una honda satisfacción porque esta categoría no tenga género asignado. “Soy una persona. El género no es algo que me guste especialmente, pero lo de los pronombres me da igual”, prosigue. Tanto Ramsey como Pascal provienen de un éxito previo de HBO como Juego de tronos, donde Ramsey interpretó a la carismática Lyanna Mormont en las dos últimas temporadas. The Last of Us está desarrollada por Neil Druckmann y Craig Mazin, y se plantea como una fiel aproximación a uno de los videojuegos más aclamados de la historia, con vistas a prolongarse en una segunda temporada que adapte asimismo los acontecimientos de la Parte II comercializada en 2020.

