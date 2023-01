Apocalipsis con hongos y catástrofe emocional: eso es exactamente lo que ofrecen los videojuegos de la saga The Last of Us, y lo que se propone reflejar la serie de HBO Max creada por Neil Druckmann (director del original) y Craig Mazin (Chernobyl).

El show, que cuenta con Pedro Pascal y Bella Ramsey como los protagonistas Joel y Ellie, ya ha llegado a manos de la crítica estadounidense. Y esto es lo que los expertos del otro lado del charco han tenido que decir acerca de su combinación de ci-fi de mal rollo y melancolía western.

"Ya hemos visto muchos ejemplos de este tropo en particular en The Walking Dead, Estación Once, Soy Leyenda, Los juegos del hambre y tantas otras franquicias. Aunque muchas de las líneas argumentales de The Last of Us resultan hábiles, conmovedoras y horribles, acaban uniéndose para formar algo tristemente familiar: sentimos la misma desolación aulladora, mezclada con destellos de vidas hechas pedazos, que ya hemos sentido antes". Richard Lawson (Vanity Fair)

"Creo que algo de lo que volvía especial a The Last of Us se ha perdido en esta adaptación. (...) Aunque hay algunos pequeños cambios en paisajes y escenarios que ya conocemos, la serie adapta la historia del juego de principio a fin. Cuando The Last of Us da lo mejor de sí, sin embargo, es cuando opta por despegarse del molde por un rato y darle vida a su mundo". Logan Moore (ComicBook)

"Por fin, una adaptación de un videojuego bien hecha. (...) Empieza lentamente, pero cuando se entrega a su visión (y se permite a sí misma divertirse un poco), The Last of Us puede ser tan hermosa y tan devastadora como el juego que la precedió". Graeme Guttmann (ScreenRant)

"Como Ellie, Ramsey resulta convincente a la hora de equilibrar su asombrada inocencia con su dureza e incluso su lado tontorrón, dotando de ligereza a aquello que, de otro modo, hubiera sido una experiencia desoladora. Pedro Pascal, por su parte, está perfecto en su papel: guiña los ojos como un cowboy y pone cara de tío duro, pero eso siempre es una fachada que oculta su trauma y su terror de convertirse en una figura paterna. Nunca ha estado mejor". John Nugent (Empire)

"The Last of Us se apoya demasiado en elementos tomados directamente del juego, como si bastase con eliminar sus mecánicas de sigilo y combate bastase para adaptarlo a la TV. El resultado es una serie que no solo parece un recopilatorio de versiones extendidas de las cinemáticas del original, sino que además se empeña en ser accesible. (...) Acaba dejando sin dientes a una historia sobre monstruos devoradores". Pat Brown (Slant)

"La mejor adaptación de un videojuego jamás realizada para la pantalla grande o pequeña. Eso es lo que HBO quiere que leas acerca de este relato postapocalíptico de desesperación, perseverancia y zombies, y lo que HBO va a conseguir, porque es verdad de forma casi irrefutable. Al mismo tiempo, describe muy mal lo estupenda que resulta The Last of Us sencillamente como una serie de TV". Daniel Fienberg (The Hollywood Reporter)

"Su ambición es grande, tanto para lo bueno (paisajes inmensos, ciudades abandonadas) como para lo malo (uno de los dos prólogos del primer episodio no tiene sentido). (...) Uno de los episodios le da la vuelta al canon del juego, pero algunas escenas aparecen recreadas plano a plano. Tal vez funcione mejor para los recién llegados, o para los que prefieren adaptaciones que apenas adaptan nada. Es como ver jugar a otra persona". Darren Franich (Entertainment Weekly)

