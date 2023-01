'The Last of Us': Pedro Pascal ha recibido críticas por no poder dejarse una barba como la de Joel

Detrás del fenómeno que ha construido Naughty Dog con The Last of Us hay miles de jugadores, que han examinado con ojos muy críticos cada avance de su adaptación al audiovisual por parte de HBO. La serie de The Last of Us, desarrollada entre Craig Mazin (Chernobyl) y Neil Druckmann (director de los juegos originales), busca acabar con aquella supuesta maldición del videojuego siendo trasladado al cine, aunque en ningún tramo del camino se ha librado de sufrir otro tipo de consecuencias: un fandom iracundo dispuesto a acosar en redes a los implicados si no se adecúan a sus expectativas. Tristemente es lo que le ha pasado a Bella Ramsey, designada para interpretar a Ellie.

Desde que se anunció el fichaje, Ramsey ha sido muy criticada por su aspecto, hasta el punto de tener que abandonar las redes sociales: “Mi primera experiencia fue con muchas reacciones negativas”, ha recordado para The Hollywood Reporter. En la entrevista también participa Pedro Pascal y los creadores de la serie, que a su vez recuerdan otro caso (algo menos grave) donde el desagrado del público salpicó a los actores. A Pascal (que como Ramsey proviene de Juego de tronos) le sucedió así que los jugadores no le veían adecuado como Joel porque no puede dejarse una barba tan cerrada como la de su personaje en los juegos de Naughty Dog: solo es capaz de tener bigote y una ligera perilla.

Suena ridículo y lo es, y Mazin y Druckmann son conscientes. “Os reís, pero ha sido un elemento muy conflictivo para muchos fans. Dicen ‘dios mío, ni siquiera puede tener la misma barba de Joel en el juego’”, ha recordado Mazin. Por imperativo biológico Pascal no puede tener una barba como la de Joel, pero le preceden su actuación en Juego de tronos y su rol en The Mandalorian, donde como en The Last of Us ejerce de figura paterna. La serie de HBO, que ya tantea una segunda temporada inspirada en la Parte II de PlayStation, se estrena este 15 de enero.

