La segunda temporada de 'The Last of Us' adaptaría el videojuego 'Parte II'

Este 15 de enero se estrenará en HBO y HBO Max la esperadísima adaptación de The Last of Us. PlayStation Productions se ha aliado con la prestigiosa cadena para convertir en serie el videojuego más aclamado de Naughty Dog, y uno de los más prestigiosos de la historia del medio. Para ello ha contado con el director del juego original, Neil Druckmann, aliándose con Craig Mazin (creador de Chernobyl) al frente de un formato que promete guardar fidelidad a la historia a través del protagonismo de Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, en su peligroso viaje a través de unos EE.UU. apocalípticos e infestados de zombies. Pero, ¿hasta qué punto llegará esta fidelidad?

Es una de las cuestiones más discutidas por el fandom, que Mazin y Druckmann han abordado en una entrevista con The Hollywood Reporter. Era de esperar que la primera temporada que llega en breve a HBO se ocupara del argumento del primer Last of Us, pero entraba dentro de la especulación qué podía pasar a partir de ahí: si The Last of Us narraría una historia propia llegada la segunda temporada, o prefería centrarse en lo narrado por la Parte II que llegó a las consolas en 2020, y que tuvo unas críticas tan excelentes como el primero sin por ello estar ausente de polémica. Ciertas decisiones argumentales, de hecho, irritaron al fandom hasta el punto de que Druckmann recibiera amenazas de muerte.

Pues bien, lo que los responsables de The Last of Us quieren hacer en la segunda temporada es seguir adaptando los juegos, y volver a la trama de The Last of Us: Parte II. Esta secuela se ambienta cinco años después del primero y en ella Ellie gana protagonismo, a través de una historia cuyo progreso conmocionó a los jugadores. Druckmann y Mazin han insinuado, por tanto, que ese es el camino a seguir, aunque no están tan seguros de qué podría pasar de cara a una hipotética tercera temporada. No hay más juegos, y existe la opción de que la serie vaya por libre según haya terminado de adaptarlos, estilo lo que pasó con la Canción de hielo y fuego de George R.R. Martin adaptada por Juego de tronos con progresiva libertad (y progresivo enfado de los fans, también).

A Druckmann esa posibilidad no termina de convencerle: “No tenemos planes de contar ninguna historia más allá de adaptar los juegos. No tendremos el mismo problema que Juego de tronos, pues la Parte II no tiene un final abierto”. Por otra parte, Mazin tampoco pretende que The Last of Us se alargue indefinidamente. “No tengo ningún interés en que la serie gire alrededor de la misma idea para siempre”. Puede, por tanto, que la experiencia de The Last of Us en HBO se reduzca a dos temporadas.

