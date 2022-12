La serie de 'The Last of Us' tendrá los mismos intérpretes de doblaje en castellano que el videojuego

The Last of Us es uno de los videojuegos más aclamados de la historia, con el consiguiente fandom a sus espaldas. Su adaptación está siendo acometida, pues, con una pretensión de continuidad que se percibe desde el mismo origen del proyecto: PlayStation Productions es un sello nacido expresamente para adaptar como películas o series grandes juegos de Sony, siendo la película de Uncharted su primer lanzamiento. La serie de The Last of Us, auspiciada junto a HBO, es el segundo, y el parentesco con el videojuego de Naughty Dog se extiende a uno de sus creadores: junto a Craig Mazin (Chernobyl) tenemos a Neil Druckmann, director tanto de The Last of Us como de la Parte II.

Y el parentesco sigue. Por ahí está también Gustavo Santaolalla repitiendo como compositor de la banda sonora y en el reparto están presentes algunos de los intérpretes que trabajaron en el juego, tales como Merle Dandridge o el dúo Troy Baker/Ashley Johnson. Estos últimos prestaron movimiento y voz a Joel y Ellie, protagonistas de los juegos, y aunque en la serie de The Last of Us estén a cargo de personajes distintos, HBO ha encontrado en España otra forma de homenajear el trabajo de los profesionales originales. Según ha confirmado la cuenta oficial de HBO Max, la serie de The Last of Us tendrá los mismos intérpretes de doblaje en castellano que conocimos en el videojuego. No solo los de Joel y Ellie, sino también los de personajes secundarios.

Nos lo pedisteis y lo tenéis. Los actores de doblaje del juego podrán voz a los personajes de la serie:



Joel ➡️ Lorenzo Beteta

Ellie ➡️ María Blanco

Tess ➡️ Conchi López

Marlene ➡️ Anuska Alborg

Maria ➡️ Ana María Marí

Henry ➡️ David Robles#TheLastOfUs @PlayStationES pic.twitter.com/KYCW7iIhQY — HBO Max España (@HBOMaxES) December 21, 2022

El tráiler doblado muestra cómo va a sonar esto, y tiende una familiaridad irresistible con la experiencia que vivimos en consolas. Así, Lorenzo Beteta doblará a Pedro Pascal interpretando a Joel, y María Blanco a Bella Ramsey interpretando a Ellie. La lista sigue con Conchi López como Tess (con el rostro de Anna Torv), Anuska Aalborg como Marlene (la citada Merle Dandridge), David Robles como Henry (Lamar Johnson) y Ana María Marí como Maria. La serie, que apunta a ser el lanzamiento estrella de HBO Max en 2023, se estrena el próximo 16 de enero.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.