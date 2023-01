ENTREVISTA | Pedro Pascal ('The Last of Us'): "Tanto Mando como Joel son padres cascarrabias"

Oberyn Martell apareció en la tercera temporada de Juego de tronos y Lyanna Mormont lo hizo en la sexta, tiempo después de que la Víbora Roja sufriera la muerte más sádica de esta adaptación de George R.R. Martin. «No llegamos a cruzar caminos, pero venimos del mismo lugar», sostiene Bella Ramsey, intérprete de Lyanna Mormont, con respecto a Pedro Pascal y la importancia que tuvo aparecer la serie en la trayectoria de ambos. «HBO ha sido fundamental para nuestra carrera», insiste, mientras Pascal recuerda que fue cuando «tuvo por primera vez una gran exposición pública». «Seguí siendo fan de la serie una vez me eliminaron brutalmente, así que fui capaz de enamorarme del personaje de Bella como cualquier otra persona».

Oberyn y Lyanna, en efecto, llamaron la atención del fandom por su carisma arrogante, que les hacía destacar entre las intrigas de Canción de hielo y fuego al tiempo que se beneficiaban de un talante trágico, shakesperiano. Sus intérpretes podían brillar en la serie estrella de HBO, y además disfrutar de papeles sofisticados. Papeles como los que ofrecía otra superproducción, The Last of Us, también en el seno de HBO. «Ha sido enriquecedor llegar a controlar este tipo de personaje», dice Pascal para CINEMANÍA. «Joel es alguien rico y complejo, y ha sido muy agradable interpretarlo junto a Bella, nuestros directores, Craig Mazin y… ya sabes, HBO. Por HBO interpretaría a una taza de café».

Tráiler de 'The Last of Us' Tráiler de 'The Last of Us'

Todo queda en familia

Antes de The Last of Us abundaron papeles con una iconicidad similar a la de Joel en el currículum de Pascal. Resulta curioso, en ese sentido, que antes de recalar en la adaptación de Naughty Dog el chileno se uniera a Star Wars a bordo de The Mandalorian. Mientras Joel es un contrabandista, Mando (o Din Djarin) es un cazarrecompensas. Mientras Joel se hace cargo de una adolescente con un destino que le sobrepasa (Ellie), Mando tiene a Grogu. Y Pascal es consciente de estos paralelismos: «Tanto Mando como Joel son padres cascarrabias, y ambos tienen que hacerse cargo de lo que al principio parece ser solo una mercancía. Pero a nivel de tono no podrían ser más distintos, y no solo porque uno vive en una galaxia muy lejana y otro en un mundo postapocalíptico».

Pascal reconoce que Joel y Mando también tienen en común «haber sido creados y escritos por gente que adora el material con el que trabajan», considerando a Jon Favreau y Craig Mazin grandes jefes «por lo mucho que aman el proyecto». Un proyecto tan delicado en un caso como en otro por la cantidad de pasiones que despiertan: si Star Wars es la saga con décadas de antigüedad que definió el blockbuster, The Last of Us es uno de los videojuegos más vendidos y aclamados con mayor fervor de la historia del medio. Si se habla de una madurez llegando a las consolas, o de una ambición capaz de trascender el potencial del cine, estamos hablando de The Last of Us (y también de su secuela, la Parte II).

Pedro Pascal en 'The Mandalorian' Disney

Pero ni Pascal ni Ramsey eran conscientes cuando se les ofreció ser Joel y Ellie. «Quisimos probar los videojuegos pero se nos ordenó que no lo hiciéramos. Aún así yo intenté acercarme a ellos, y como no tenía una PlayStation vi gameplays en YouTube», recuerda Ramsey. «Yo pedí que me enviaran una PlayStation a espaldas de Craig», replica Pascal entre risas. «No había oído hablar del juego antes de que me eligieran, pero me di cuenta rápidamente de la enorme influencia que ha tenido la Parte I en estos últimos siete años. Había visto cómo su estilo se reflejaba en varias películas y series, pero solo ahora podía identificarlo». Al asomarse al fenómeno, Pascal y Ramsey pudieron percatarse al instante de la cantidad de gente a la que debían complacer.

«La gente está muy involucrada en este tipo de proyectos y puede llegar a perder la cabeza», reflexiona Ramsey, percibiendo una diferencia clave entre adaptar una novela (como Juego de tronos) y un videojuego. «Cuando lees un libro te lo imaginas todo, pero al jugar lo visualizas de una forma muy tangible y completamente inmersiva. Si hablamos de videojuegos la gente está más involucrada de lo habitual y quiere que respetes el material». Aún así para Ramsey no ha llegado a ser una presión desagradable; más bien al contrario. «Tenerlo como referencia, explorar a esos otros Joel y Ellie (que interpretaron Troy Baker y Ashley Johnson, presentes en la serie con otros papeles), ha sido muy bonito, y también tenerles como guía para saber cómo se siente el personaje».

«Yo quise experimentar la fuente original sobre todo por ver si trabajábamos algo similar a la adaptación de un libro, o en su lugar una reinterpretación», prosigue Pascal sobre su empeño en jugar The Last of Us. «Y en efecto hay mucho de adaptación, pero también se trata de un material muy específico». Una mezcla probablemente lograda porque Craig Mazin no es el único responsable de The Last of Us. A su lado está Neil Druckmann, director de los dos juegos originales de Sony.

Imagen del videojuego 'The Last of Us' Naughty Dog

Un futuro cercano

Druckmann, junto a los mencionados Baker y Johnson, y retomando a Gustavo Santaolalla como compositor, garantiza el parentesco de la serie con la obra de Naughty Dog y lo funde con la marca HBO. La cual no se limita al triunfal Mazin de Chernobyl, sino que se expande al caché de varios directores que ponen firma en diversos episodios de la primera temporada, desde el 15 de enero en HBO: de Ali Abassi (Border, Holy Spider) a Jamila Zbanic (premio a Mejor película en el Festival de Cine Europeo 2021 por Quo Vadis, Aida?). Para Pascal, ese es otro de los atractivos de The Last of Us: «trabajar con tantos y tan increíbles autores, cada uno con su visión singular afrontando un mismo desafío».

«Porque esto es algo muy diferente. Una experiencia colectiva a la hora de producir y narrar, con múltiples departamentos involucrados en cada episodio», continúa. «Durante todo un año tuvimos que trabajar todos juntos y entender las diferentes visiones, lo que es una forma estimulante de estar pensando constantemente qué hacer a continuación. Algo que nunca había experimentado», insiste el actor de Narcos. «A Abassi y Zbanic no vas a decirles qué hacer: tienen su forma de trabajar, y eso nos animó a esforzarnos más, a seguir superando las expectativas que pudiéramos tener sobre una serie de televisión».

Hay un desafío troncal al proyecto de The Last of Us: afrontar la maldición de adaptar videojuegos al cine (o a la televisión en este caso). Como ya hay varios ejemplos de que esta maldición ha quedado atrás y de hecho otra compañía responsable de la serie (PlayStation Productions) se ha fundado específicamente para estos proyectos, la dificultad básica sigue siendo guardar fidelidad a un título tan respetado. «Creo que la historia es distinta de otras series apocalípticas o de zombis», sugiere Pascal, y pone de ejemplo la escalofriante plausibilidad de lo que condena al mundo de The Last of Us: el cordyceps, hongo que se funde con el ADN humano y nos convierte en zombis. «No es tanto un virus desarrollado artificialmente como algo que está en la naturaleza y nos rodea».

«Hay algo especialmente siniestro en que todos tengamos hongos a nuestro alrededor, de todos los tipos, y por tanto una separación muy escasa entre nosotros y la historia que cuentan el juego y la serie». «La cuestión es que es teóricamente posible que ocurra algo así, que pillemos una infección como la que describe The Last of Us», tercia Ramsey. Pero la cercanía no solo puede provocar terror, sino también humanidad. «Incluso cuando el mundo está perdido hay que mantener la esperanza; hay briznas de esperanza por todas partes. La idea de que la humanidad ya está perdida es interesante, pero sobre todo lo es que en este escenario la esperanza sea algo tan esquivo como inevitable».

Imagen promocional de 'The Last of Us' HBO Max

«Algo que se mantiene de forma individual e instintiva. Por ejemplo en el caso de Joel, siempre pensando en su familia», señala Ramsey. «Me gusta lo realista que resulta ser la esperanza en la serie, cómo expresa que siempre hay motivo para mantenerla sin ser cursi, únicamente práctico». Pascal vincula estas ideas con un guion impecable y hábil, que en efecto ha sabido canalizar lo que sorprendió a tantos jugadores en primer lugar. «Al final creo que, en este mundo lleno de horrores y aventuras y épica, lo que destaca en The Last of Us es la intimidad. Lo más importante, y con lo que más puedes empatizar».

