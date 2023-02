Kim Petras se convierte en la primera mujer transgénero en ganar un Grammy al Mejor Dueto

La cantante Kim Petras ha inscrito su nombre en la historia de la música a nivel mundial: para siempre llevará orgullosa el título de haber sido la primera mujer transgénero en ganar un premio Grammy a la Mejor Actuación de Dúo o Grupo Pop. Lo ha hecho junto a Sam Smith y gracias a la canción Unholy, precisamente una canción que fue acusada de controvertida y polémica.

"Si te llaman sorprendente, escandalosa, de las que causas problemas, provocadora o peligrosa, es que cien por cien que lo están haciendo bien", dijo Madonna antes de anunciar a los ganadores. "Quienes se colocan en primera línea deben saber que su valentía no pasa desapercibida, son vistos, escuchados y valorados", añadió.

Petras fue quien dio el discurso de agradecimiento de ambos ante un público que estaba totalmente entregado en aplausos y ovaciones en pie. "Sam quería amablemente que fuese yo quien aceptase este premio porque soy la primera mujer transgénero en ganarlo", comenzó explicando Petras.

La cantante de 30 años añadió que se lo quería dedicar "a todas las increíbles leyendas transgénero" que le habían abierto "las puertas de una patada" para que ella pudiera estar allí anoche. Asimismo, se acordó de una de sus mejores amigas, Sophie, quien falleció hace dos años.

"Ella me dijo que esto sucedería y siempre creyó en mí. Muchas gracias por tu inspiración, Sophie. Te amo y mi música siempre llevará consigo tu inspiración. Gracias, Madonna, por luchar tanto por los derechos LGBT. No creo que estuviese aquí sin Madonna", continuó la artista, que explicó cómo fue su infancia.

Kim Petras become a first openly transgender woman who win the #GRAMMYs award. pic.twitter.com/Wk12c0kH3j — the juicy pop (@thejuicypop) February 6, 2023

"Crecí al lado de una carretera en mitad de la nada, allí en Alemania. Y aún así mi madre siempre me vio como una niña. Hoy no estaría aquí sin ella y sin su apoyo", ha añadido, para acabar: "Y a todas aquellas personas que creyeron en mí hasta el día de hoy, os quiero mucho. Gracias a la academia. Este es un momento increíble en mi vida. Sam, gracias, eres un verdadero ángel y un héroe", finalizó, dando también las gracias a los compositores de la canción.

Unholy competía en la categoría con las nominaciones de ABBA por Don't Shut Me Down, el My Universe de Coldplay y BTS, Camila Cabello y Ed Sheeran por Bam Bam y i like you, de Post Malone y Doja Cat.

Petras sigue la senda comenzada por toda una leyenda como Wendy Carlos, famosísima pionera en el uso de sintetizadores y responsable de las bandas sonoras de películas como La naranja mecánica, El resplandor o Tron. Ella fue la primera mujer transgénero que ganar un Grammy. Y no fue uno solo: en 1969 obtuvo tres galardones.